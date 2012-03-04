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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 марта 2012
Тоттенхэм
04.03.2012, воскресенье, 20:10
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
87'
Д. Дефо
45'
У. Руни
60'
Э. Янг
69'
Э. Янг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ! 1:3!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Ливермор
Замена
Д. Роуз
️️️️
А. Леннон
Замена
Д. Дефо
️️️️
Л. Саа
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Сандро
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Нани
ГОЛ! 0:3!
Э. Янг
Пас отдал
П. Эвра
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 0:2!
Э. Янг
Травма
Ф. Джонс
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Э. Янг
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
26
Кинг
2
Уокер
8
Ливермор
12
Леннон
10
Модрич
30
Сандро
28
Саа
25
Адебайор
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
5
Фердинанд
35
Эванс
4
Джонс
27
Эвра
16
Кэррик
22
Скоулз
17
Нани
18
Уэлбек
32
Руни
12
Леннон
3
Роуз
3
Роуз
12
Леннон
30
Сандро
19
Кранчар
19
Кранчар
30
Сандро
28
Саа
9
Дефо
9
Дефо
28
Саа
17
Нани
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
17
Нани
22
Скоулз
11
Гиггз
11
Гиггз
22
Скоулз
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Посещаемость:
36034 из 36240 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:05 (прямая)
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