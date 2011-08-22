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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 22 августа 2011
Манчестер Юнайтед
22.08.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
61'
Д. Уэлбек
77'
Андерсон
88'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
+1
Желтая карточка
Д. Дефо
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Э. Янг
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 2:0!
Андерсон
Пас отдал
Д. Уэлбек
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Ливермор
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Н. Кранчар
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Т. Клеверли
Замена
В. Чорлука
️️️️
К. Уокер
Желтая карточка
М. Доусон
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
4
Джонс
15
Янг
6
Смоллинг
8
Клеверли
28
Андерсон
17
Нани
18
Уэлбек
32
Руни
4-1-3-2
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
8
Ливермор
12
Леннон
19
Кранчар
18
Бэйл
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
15
Янг
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
15
Янг
8
Клеверли
11
Гиггз
11
Гиггз
8
Клеверли
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
2
Уокер
14
Чорлука
14
Чорлука
2
Уокер
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Ливермор
19
Кранчар
10
Павлюченко
10
Павлюченко
19
Кранчар
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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