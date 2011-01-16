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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 января 2011
Тоттенхэм
16.01.2011, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Д. Дефо
️️️️
У. Паласиос
Вторая желтая
Рафаэл
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Андерсон
️️️️
Нани
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
20
Доусон
21
Хаттон
8
Паласиос
18
Бэйл
10
Модрич
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
24
Флетчер
11
Гиггз
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
8
Паласиос
9
Дефо
9
Дефо
8
Паласиос
17
Нани
28
Андерсон
28
Андерсон
17
Нани
10
Бербатов
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Бербатов
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:05 (прямая) "Спорт 1" 19:05 (прямая)
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