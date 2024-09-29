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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 29 сентября 2024
Манчестер Юнайтед
29.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
3'
Б. Джонсон
47'
Д. Кулушевски
77'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
А. Диалло
️️️️
М. Маунт
85'
81'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
М. ван де Вен
77'
ГОЛ! 0:3!
Д. Соланке
Пас отдал
П. Сарр
77'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Т. Вернер
77'
Замена
П. Сарр
️️️️
Д. Мэддисон
76'
Замена
М. Мур
️️️️
Б. Джонсон
73'
Желтая карточка
П. Порро
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
М. Рэшфорд
73'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Угарте
73'
Желтая карточка
М. Угарте
65'
Желтая карточка
Л. Мартинес
55'
54'
Желтая карточка
Д. Спенс
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кулушевски
46'
Замена
Д. Спенс
️️️️
И. Удогие
Замена
Каземиро
️️️️
Д. Зиркзее
46'
Желтая карточка
М. Маунт
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Б. Джонсон
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Мэйну
45'
Красная карточка
Б. Фернандеш
42'
Желтая карточка
Д. Далот
39'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
34'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
М. ван де Вен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Майки Мур
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
11
Вернер
11
Зиркзее
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Зиркзее
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
37
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
37
Мэйну
Маунт
16
Диалло
16
Диалло
Маунт
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Вернер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
11
Вернер
22
Джонсон
47
Мур
47
Мур
22
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
5
1
3
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
1
Количество передач
376
622
Сейвы
7
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
4.63
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
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