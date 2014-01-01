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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 01 января 2014
Манчестер Юнайтед
01.01.2014, среда, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
67'
Д. Уэлбек
34'
Э. Адебайор
66'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Желтая карточка
А. Янузай
88'
Замена
Э. Янг
️️️️
Т. Клеверли
84'
81'
Желтая карточка
М. Дембеле
75'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Р. Сольдадо
69'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Адебайор
68'
Травма
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Янузай
67'
66'
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
64'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Э. Капу
Замена
С. Кагава
️️️️
К. Смоллинг
60'
Замена
Чичарито
️️️️
М. Кэррик
60'
Желтая карточка
У. Руни
41'
34'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
8
Том Клеверли
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
32
Уэйн Руни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-2-2-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
15
Видич
6
Смоллинг
8
Клеверли
16
Кэррик
32
Руни
25
Валенсия
24
Янузай
18
Уэлбек
4-1-3-2
1
Льорис
2
Уокер
21
Кирикеш
20
Доусон
3
Роуз
6
Капу
12
Леннон
8
Дембеле
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Сольдадо
8
Клеверли
15
Янг
15
Янг
8
Клеверли
6
Смоллинг
10
Кагава
10
Кагава
6
Смоллинг
16
Кэррик
14
Чичарито
14
Чичарито
16
Кэррик
25
Адебайор
89
Шадли
89
Шадли
25
Адебайор
6
Капу
6
Бенталеб
6
Бенталеб
6
Капу
9
Сольдадо
9
Кейн
9
Кейн
9
Сольдадо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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