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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 04 декабря 2019
Манчестер Юнайтед
04.12.2019, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
6'
М. Рэшфорд
49'
М. Рэшфорд (П)
39'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Лингард
87'
85'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
М. Сиссоко
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Гринвуд
80'
70'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Г. Уинкс
64'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Моура
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Рэшфорд
49'
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
13'
Желтая карточка
Г. Уинкс
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
Тоттенхэм
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-3-3
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
11
Гринвуд
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
77
Лингард
7
Джеймс
4-2-3-1
13
Газзанига
92
Орье
23
Алдервейрелд
6
Санчес
14
Вертонген
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
77
Лингард
23
Шоу
23
Шоу
77
Лингард
11
Гринвуд
8
Перейра
8
Перейра
11
Гринвуд
17
Сиссоко
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
17
Сиссоко
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
7
Моура
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Моура
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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