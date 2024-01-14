Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: обзор матча 14 января 2024
Манчестер Юнайтед
14.01.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
3'
Р. Хойлунд
40'
М. Рэшфорд
19'
Ришарлисон
46'
Р. Бентанкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
89'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. ван де Вен
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
88'
85'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
О. Скипп
80'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Т. Вернер
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Эванс
63'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Эриксен
58'
46'
ГОЛ! 2:2!
Р. Бентанкур
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
Р. Хойлунд
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Р. Хойлунд
40'
25'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
24'
19'
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
Пас отдал
П. Порро
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
7
Антони
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
19
Варан
35
Эванс
2
Далот
37
Мэйну
9
Рэшфорд
24
Эриксен
17
Гарначо
19
Хойлунд
8
Фернандеш
4-1-2-1-2
25
Викарио
23
Порро
37
ван де Вен
21
Ромеро
13
Удогие
34
Скипп
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
22
Джонсон
11
Вернер
47
Ришарлисон
35
Эванс
6
Мартинес
6
Мартинес
35
Эванс
24
Эриксен
8
Мактоминей
8
Мактоминей
24
Эриксен
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
34
Скипп
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
34
Скипп
37
ван де Вен
22
Эмерсон
22
Эмерсон
37
ван де Вен
11
Вернер
17
Хиль
17
Хиль
11
Вернер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
11
Омари Форсон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
11
Омари Форсон
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
13
Нарушения
8
5
Офсайды
3
4
Количество передач
304
538
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.35
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
Вчера, 22:59
6
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
Вчера, 22:59
6
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+