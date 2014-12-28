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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 декабря 2014
Тоттенхэм
28.12.2014, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
86'
Желтая карточка
Рафаэл
84'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Таунсенд
79'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Н. Шадли
79'
76'
Замена
Л. Шоу
️️️️
П. МакНэйр
73'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Эванс
70'
Желтая карточка
П. МакНэйр
49'
Желтая карточка
Э. Янг
46'
Замена
Рафаэл
️️️️
Л. Валенсия
Желтая карточка
Э. Таунсенд
26'
Желтая карточка
Б. Стамбули
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
14
Вертонген
17
Фасио
21
Кирикеш
8
Мэйсон
21
Стамбули
89
Шадли
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Кейн
4-2-2-2
43
Де Хеа
35
Эванс
17
МакНэйр
4
Джонс
15
Янг
25
Валенсия
16
Кэррик
64
Мата
32
Руни
9
Фалькао
32
ван Перси
25
Таунсенд
8
Дембеле
8
Дембеле
25
Таунсенд
89
Шадли
9
Ламела
9
Ламела
89
Шадли
17
МакНэйр
23
Шоу
23
Шоу
17
МакНэйр
35
Эванс
6
Смоллинг
6
Смоллинг
35
Эванс
25
Валенсия
2
Рафаэл
2
Рафаэл
25
Валенсия
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 14:15 (прямая)
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