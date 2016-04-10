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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 апреля 2016
Тоттенхэм
10.04.2016, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
69'
Д. Алли
73'
Т. Алдервейрелд
75'
Э. Ламела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Алли
90'
+2
Желтая карточка
Д. Алли
90'
+1
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Кейн
87'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
85'
82'
Желтая карточка
М. Депай
Желтая карточка
К. Уокер
82'
76'
Замена
М. Депай
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 3:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Д. Роуз
75'
ГОЛ! 2:0!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Э. Ламела
73'
72'
Желтая карточка
М. Дармиан
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
69'
67'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Т. Фосу-Менса
66'
Травма
Т. Фосу-Менса
46'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Рэшфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
ЛП
8
Мусса Дембеле
ОП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
(К)
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
3
Роуз
8
Дембеле
2
Уокер
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-2-1-3
43
Де Хеа
27
Фосу-Менса
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
16
Кэррик
14
Шнейдерлен
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
8
Алли
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Алли
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
9
Кейн
7
Сон
7
Сон
9
Кейн
9
Рэшфорд
15
Янг
15
Янг
9
Рэшфорд
27
Фосу-Менса
36
Дармиан
36
Дармиан
27
Фосу-Менса
64
Мата
10
Депай
10
Депай
64
Мата
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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