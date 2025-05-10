Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Динамо» – «Спартак»: РПЛ, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:42
Динамо - Спартак
11 мая 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
7.5
Прогноз – 1:1
Сделать ставку

В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ встречаются «Динамо» Москва и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Команда Ролана Гусева находится на 5-й строчке в РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» добыло 14 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражения, разница мячей – 57:31.

Последние результаты «Динамо» в РПЛ:

  • 05.05.25 «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3;
  • 26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1;
  • 20.04.25 «Динамо» – «Рубин» – 3:1.

«Спартак»

«Спартак» набрал 51 очко и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 49:23.

Предыдущие результаты «Спартака» в РПЛ:

  • 04.05.25 «Факел» – «Спартак» – 0:0;
  • 26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2;
  • 19.04.25 «Акрон» – «Спартак» – 2:3.

Личные встречи
18% (14)
30% (23)
52% (40)
89
Забитых мячей
132
1.16
В среднем за матч
1.71
5:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
11.05.2025
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Спартак
2 : 1
29.04.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо
2 : 3
02.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
2 : 2
22.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
3 : 0
31.07.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
12.07.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 2
07.04.2024
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо
3 : 0
04.10.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
23.09.2023
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
4 : 1
29.08.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
3 : 3
08.04.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
1 : 0
20.08.2022
Спартак
Россия. Кубок, Финал
Спартак
2 : 1
29.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 2
06.03.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2 : 2
16.10.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1 : 2
13.03.2021
Спартак
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
20.02.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1 : 1
21.11.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 2
29.02.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
03.08.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
0 : 1
10.03.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 1
25.08.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
0 : 1
13.05.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
18.07.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
3 : 0
08.05.2016
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 3
25.10.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 0
15.03.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 2
10.08.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3 : 2
15.05.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 4
27.07.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак
1 : 5
25.11.2012
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
0 : 4
05.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Динамо
1 : 3
25.03.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
05.11.2011
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
0 : 2
22.06.2011
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
28.11.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Спартак
0 : 1
14.03.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 1
13.09.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
0 : 2
02.05.2009
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
0 : 3
15.04.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 1
23.08.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
4 : 3
13.04.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
2 : 1
11.11.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
0 : 1
11.03.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
3 : 2
25.10.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
15.05.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
20.08.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
5 : 1
17.04.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
12.11.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
2 : 2
13.03.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
3 : 2
17.08.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2 : 1
25.05.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 0
03.08.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
0 : 1
15.07.2002
Спартак
Чемпионат России, 23 тур
Спартак
2 : 1
25.08.2001
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
1 : 1
12.05.2001
Спартак
Чемпионат России, 24 тур
Динамо
2 : 4
06.09.2000
Спартак
Чемпионат России, 10 тур
Спартак
3 : 1
26.05.2000
Динамо
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
1 : 1
23.10.1999
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
2 : 2
03.07.1999
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
2 : 0
29.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 3 тур
Динамо
0 : 0
13.05.1998
Спартак
Чемпионат России, 32 тур
Динамо
1 : 1
18.10.1997
Спартак
Чемпионат России, 15 тур
Спартак
1 : 2
25.06.1997
Динамо
Чемпионат России, 31 тур
Спартак
3 : 1
12.10.1996
Динамо
Чемпионат России, 14 тур
Динамо
2 : 1
03.07.1996
Спартак
Чемпионат России, 23 тур
Спартак
2 : 0
30.08.1995
Динамо
Чемпионат России, 12 тур
Динамо
0 : 2
24.06.1995
Спартак
Чемпионат России, 25 тур
Динамо
0 : 0
23.09.1994
Спартак
Чемпионат России, 5 тур
Спартак
1 : 1
03.04.1994
Динамо
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
1 : 1
02.09.1993
Спартак
Чемпионат России, 9 тур
Спартак
3 : 0
03.05.1993
Динамо
Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур
Динамо
2 : 5
31.10.1992
Спартак
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Спартак
4 : 3
26.09.1992
Динамо
Показать все

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак»

Обе команды ведут борьбу за место в топ-3 и бронзовые медапи. «Спартак» – крайне неудобный соперник для «Динамо», поэтому победы номинальных хозяев точно не ждем. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 7.50.

7.5
Прогноз – 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 