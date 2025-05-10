В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ встречаются «Динамо» Москва и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Команда Ролана Гусева находится на 5-й строчке в РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» добыло 14 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражения, разница мячей – 57:31.

Последние результаты «Динамо» в РПЛ:

05.05.25 «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3;

26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1;

20.04.25 «Динамо» – «Рубин» – 3:1.

«Спартак»

«Спартак» набрал 51 очко и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 49:23.

Предыдущие результаты «Спартака» в РПЛ:

04.05.25 «Факел» – «Спартак» – 0:0;

26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2;

19.04.25 «Акрон» – «Спартак» – 2:3.

Личные встречи 18% (14) 30% (23) 52% (40) 89 Забитых мячей 132 1.16 В среднем за матч 1.71 5:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 28 тур Динамо 2 : 0 Спартак Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап Спартак 2 : 1 Динамо Зимний кубок РПЛ, 3 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Кубок, 5 тур Динамо 2 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 9 тур Спартак 2 : 2 Динамо Россия. Кубок, 1 тур Спартак 3 : 0 Динамо Товарищеские матчи, Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап Динамо 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 23 тур Динамо 1 : 2 Спартак Россия. Кубок, 5 тур Динамо 3 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 9 тур Спартак 1 : 0 Динамо Россия. Кубок, 3 тур Спартак 4 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур Спартак 3 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 6 тур Динамо 1 : 0 Спартак Россия. Кубок, Финал Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 20 тур Динамо 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 11 тур Спартак 2 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур Динамо 1 : 2 Спартак Россия. Кубок, 1/8 финала Динамо 2 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 20 тур Динамо 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 4 тур Спартак 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 5 тур Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 30 тур Спартак 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 1 тур Динамо 2 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур Спартак 3 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 13 тур Динамо 2 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо 1 : 2 Спартак Россия. Премьер-Лига, 30 тур Спартак 3 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 3 тур Динамо 1 : 4 Спартак Россия. Премьер-Лига, 17 тур Спартак 1 : 5 Динамо Россия. Премьер-Лига, 3 тур Динамо 0 : 4 Спартак Россия. Премьер-лига, 42 тур Спартак 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 36 тур Динамо 1 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 0 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 30 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-Лига, 1 тур Спартак 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 21 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 7 тур Спартак 0 : 2 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала Спартак 0 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 4 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 30 тур Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 1 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 24 тур Спартак 3 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 0 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 20 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 5 тур Спартак 5 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 1 тур Спартак 2 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 21 тур Динамо 3 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 10 тур Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 18 тур Спартак 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 15 тур Динамо 0 : 1 Спартак Чемпионат России, 23 тур Спартак 2 : 1 Динамо Чемпионат России, 9 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 24 тур Динамо 2 : 4 Спартак Чемпионат России, 10 тур Спартак 3 : 1 Динамо Чемпионат России, 28 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 14 тур Спартак 2 : 2 Динамо Чемпионат России, 18 тур Спартак 2 : 0 Динамо Чемпионат России, 3 тур Динамо 0 : 0 Спартак Чемпионат России, 32 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 15 тур Спартак 1 : 2 Динамо Чемпионат России, 31 тур Спартак 3 : 1 Динамо Чемпионат России, 14 тур Динамо 2 : 1 Спартак Чемпионат России, 23 тур Спартак 2 : 0 Динамо Чемпионат России, 12 тур Динамо 0 : 2 Спартак Чемпионат России, 25 тур Динамо 0 : 0 Спартак Чемпионат России, 5 тур Спартак 1 : 1 Динамо Чемпионат России, 26 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 9 тур Спартак 3 : 0 Динамо Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Динамо 2 : 5 Спартак Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур Спартак 4 : 3 Динамо

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак»

Обе команды ведут борьбу за место в топ-3 и бронзовые медапи. «Спартак» – крайне неудобный соперник для «Динамо», поэтому победы номинальных хозяев точно не ждем. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 7.50.