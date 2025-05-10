10 мая 2025 13:42
Динамо - Спартак
11 мая 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 28 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ встречаются «Динамо» Москва и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 19:30 (мск).
«Динамо» Москва
Команда Ролана Гусева находится на 5-й строчке в РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» добыло 14 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражения, разница мячей – 57:31.
Последние результаты «Динамо» в РПЛ:
- 05.05.25 «Крылья Советов» – «Динамо» – 1:3;
- 26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1;
- 20.04.25 «Динамо» – «Рубин» – 3:1.
«Спартак»
«Спартак» набрал 51 очко и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 49:23.
Предыдущие результаты «Спартака» в РПЛ:
- 04.05.25 «Факел» – «Спартак» – 0:0;
- 26.04.25 «Спартак» – ЦСКА – 1:2;
- 19.04.25 «Акрон» – «Спартак» – 2:3.
Личные встречи
18% (14)
30% (23)
52% (40)
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
11.05.2025
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Спартак
2 : 1
29.04.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо
2 : 3
02.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
2 : 2
22.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
3 : 0
31.07.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
12.07.2024
Спартак
Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Спартак»
Обе команды ведут борьбу за место в топ-3 и бронзовые медапи. «Спартак» – крайне неудобный соперник для «Динамо», поэтому победы номинальных хозяев точно не ждем. Прогноз – 1:1 с коэффициентом 7.50.
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