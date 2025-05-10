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Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: Премьер-лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 9:56
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
11 мая 2025, воскресенье 16:15 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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7.8
Точный счет 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед»
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11 мая на «Олд Траффорд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся избежать опасной зоны, что добавляет дополнительной интриги. «Юнайтед» переживает нестабильный отрезок, но традиционно силен дома, тогда как «Вест Хэм» в кризисе и давно не знает вкуса побед. Встреча обещает быть напряженной, с высокой вероятностью обмена голами.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Эрика тен Хага с 39 очками располагается на 15-й строчке. Бруну Фернандеш лидирует по голам с 19 мячами. Несмотря на проблемы с результатами в АПЛ, «красные дьяволы» набрали отличный ход в Лиге Европы и показывают уверенность в атаке. В последних 5 турах команда забила 11 голов, но оборона остается слабым местом: 7 пропущенных голов за этот же период. На домашней арене «Юнайтед» традиционно силен и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» с 37 очками идут 17-ми и находятся в шаге от зоны вылета. Джеррод Боуэн – главный бомбардир с 11 голами. Вест Хэм не может выиграть уже 8 туров подряд, но стабильно забивает – по крайней мере 1 гол в каждом из последних 5 матчей. При этом команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних турах, что свидетельствует о больших проблемах в обороне. Выездная форма оставляет желать лучшего, но настрой на матч с прямым конкурентом по таблице будет максимальным.

Факты о командах:

«Манчестер Юнайтед»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает в 4 последних матчах дома против «Вест Хэма»

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
58% (25)
19% (8)
23% (10)
72
Забитых мячей
41
1.67
В среднем за матч
0.95
4:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
11.05.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
2 : 1
27.10.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
04.02.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2 : 0
23.12.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 0
07.05.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 1
01.03.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
30.10.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
22.01.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
0 : 1
22.09.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
1 : 2
19.09.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
14.03.2021
Вест Хэм
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 0
09.02.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1 : 3
05.12.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
22.07.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 0
22.09.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
13.04.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
3 : 1
29.09.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
0 : 0
10.05.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
13.08.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
0 : 2
02.01.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
4 : 1
30.11.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
27.11.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
3 : 2
10.05.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 2
13.04.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 1
13.03.2016
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
05.12.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Хэм
1 : 1
08.02.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
27.09.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
0 : 2
22.03.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
21.12.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Хэм
2 : 2
17.04.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Юнайтед
1 : 0
17.01.2013
Вест Хэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Вест Хэм
2 : 2
05.01.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
28.11.2012
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 4
02.04.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Вест Хэм
4 : 0
30.11.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
28.08.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
23.02.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
0 : 4
05.12.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
0 : 1
08.02.2009
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
29.10.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
03.05.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Хэм
2 : 1
29.12.2007
Манчестер Юнайтед
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Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

Исходя из текущей формы команд и статистики, матч ожидается результативным. «Манчестер Юнайтед» обязан использовать преимущество домашнего поля и попытаться прервать серию без побед в АПЛ, но «Вест Хэм» тоже способен огрызнуться благодаря стабильной атаке. Учитывая нестабильность обеих оборон, вероятность обмена голами высока, а хозяева выглядят фаворитом за счет опыта и мотивации.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 7.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.85

7.8
Точный счет 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед»
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед
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