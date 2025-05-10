11 мая на «Олд Траффорд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся избежать опасной зоны, что добавляет дополнительной интриги. «Юнайтед» переживает нестабильный отрезок, но традиционно силен дома, тогда как «Вест Хэм» в кризисе и давно не знает вкуса побед. Встреча обещает быть напряженной, с высокой вероятностью обмена голами.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Эрика тен Хага с 39 очками располагается на 15-й строчке. Бруну Фернандеш лидирует по голам с 19 мячами. Несмотря на проблемы с результатами в АПЛ, «красные дьяволы» набрали отличный ход в Лиге Европы и показывают уверенность в атаке. В последних 5 турах команда забила 11 голов, но оборона остается слабым местом: 7 пропущенных голов за этот же период. На домашней арене «Юнайтед» традиционно силен и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» с 37 очками идут 17-ми и находятся в шаге от зоны вылета. Джеррод Боуэн – главный бомбардир с 11 голами. Вест Хэм не может выиграть уже 8 туров подряд, но стабильно забивает – по крайней мере 1 гол в каждом из последних 5 матчей. При этом команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних турах, что свидетельствует о больших проблемах в обороне. Выездная форма оставляет желать лучшего, но настрой на матч с прямым конкурентом по таблице будет максимальным.

Факты о командах:

«Манчестер Юнайтед»

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает в 4 последних матчах дома против «Вест Хэма»

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 58% (25) 19% (8) 23% (10) 72 Забитых мячей 41 1.67 В среднем за матч 0.95 4:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Юнайтед 0 : 2 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 9 тур Вест Хэм 2 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 18 тур Вест Хэм 2 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 35 тур Вест Хэм 1 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/8 финала Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 23 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Манчестер Юнайтед 0 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Вест Хэм 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 28 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 11 тур Вест Хэм 1 : 3 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 37 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 6 тур Вест Хэм 2 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 34 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Вест Хэм 3 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 31 тур Вест Хэм 0 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 1 тур Манчестер Юнайтед 4 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 20 тур Вест Хэм 0 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала Манчестер Юнайтед 4 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 13 тур Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 35 тур Вест Хэм 3 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/4 финала Вест Хэм 1 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/4 финала Манчестер Юнайтед 1 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Манчестер Юнайтед 0 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 24 тур Вест Хэм 1 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 6 тур Манчестер Юнайтед 2 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 31 тур Вест Хэм 0 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 17 тур Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 29 тур Вест Хэм 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 3 раунд Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Кубок, 3 раунд Вест Хэм 2 : 2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 14 тур Манчестер Юнайтед 1 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-Лига, 31 тур Вест Хэм 2 : 4 Манчестер Юнайтед Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Вест Хэм 4 : 0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-Лига, 3 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 28 тур Манчестер Юнайтед 3 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 15 тур Вест Хэм 0 : 4 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 25 тур Вест Хэм 0 : 1 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Юнайтед 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 37 тур Манчестер Юнайтед 4 : 1 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 20 тур Вест Хэм 2 : 1 Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

Исходя из текущей формы команд и статистики, матч ожидается результативным. «Манчестер Юнайтед» обязан использовать преимущество домашнего поля и попытаться прервать серию без побед в АПЛ, но «Вест Хэм» тоже способен огрызнуться благодаря стабильной атаке. Учитывая нестабильность обеих оборон, вероятность обмена голами высока, а хозяева выглядят фаворитом за счет опыта и мотивации.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Рекомендованные ставки: