11 мая на «Олд Траффорд» состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся избежать опасной зоны, что добавляет дополнительной интриги. «Юнайтед» переживает нестабильный отрезок, но традиционно силен дома, тогда как «Вест Хэм» в кризисе и давно не знает вкуса побед. Встреча обещает быть напряженной, с высокой вероятностью обмена голами.
«Манчестер Юнайтед»
Команда Эрика тен Хага с 39 очками располагается на 15-й строчке. Бруну Фернандеш лидирует по голам с 19 мячами. Несмотря на проблемы с результатами в АПЛ, «красные дьяволы» набрали отличный ход в Лиге Европы и показывают уверенность в атаке. В последних 5 турах команда забила 11 голов, но оборона остается слабым местом: 7 пропущенных голов за этот же период. На домашней арене «Юнайтед» традиционно силен и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» с 37 очками идут 17-ми и находятся в шаге от зоны вылета. Джеррод Боуэн – главный бомбардир с 11 голами. Вест Хэм не может выиграть уже 8 туров подряд, но стабильно забивает – по крайней мере 1 гол в каждом из последних 5 матчей. При этом команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних турах, что свидетельствует о больших проблемах в обороне. Выездная форма оставляет желать лучшего, но настрой на матч с прямым конкурентом по таблице будет максимальным.
Факты о командах:
«Манчестер Юнайтед»
- Забивает в 4 последних матчах
- В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Побеждает в 4 последних матчах дома против «Вест Хэма»
«Вест Хэм»
- Не выигрывает в 8 последних матчах
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
Исходя из текущей формы команд и статистики, матч ожидается результативным. «Манчестер Юнайтед» обязан использовать преимущество домашнего поля и попытаться прервать серию без побед в АПЛ, но «Вест Хэм» тоже способен огрызнуться благодаря стабильной атаке. Учитывая нестабильность обеих оборон, вероятность обмена голами высока, а хозяева выглядят фаворитом за счет опыта и мотивации.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 7.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.85