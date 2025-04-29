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«Локомотив» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

29 апреля 2025 11:51
Локомотив - Ростов
30 апр. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Локомотива» – коэффициент 1.95
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30 апреля на стадионе «РЖД Арена» пройдет полуфинал Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Обе команды уже показывали достойные результаты в этом розыгрыше, но к встрече подходят с разной динамикой: «Локомотив» стабильно играет дома, а «Ростов» испытывает проблемы в обороне, особенно на выезде.

«Локомотив»

«Локомотив» выглядит уверенно на своем поле и не проигрывает дома в восьми последних матчах. Команда стабильно забивает: 7 голов в 5 последних встречах и в среднем 1.4 мяча за игру. При этом оборона не безупречна – «железнодорожники» пропускают в среднем 0.8 гола за матч, а в 10 из 12 последних игр ворота были распечатаны соперниками. В Кубке России «Локомотив» стабильно идет вперед, забивая минимум один мяч в последних матчах, в том числе в победной встрече против «Ахмата» (2:1).

«Ростов»

«Ростов» в текущем розыгрыше Кубка России нестабилен. Команда пропустила 8 голов за последние 5 матчей и в среднем пропускает 1.6 мяча за игру. В атаке «Ростов» также не блещет результативностью – только 4 гола за тот же отрезок, а средний показатель забитых мячей – 0.8 за игру. Команда пропускает в 10 из 12 последних матчей и явно испытывает сложности в матчах на выезде.

Факты о командах

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах дома.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за матч за последние 5 игр.
  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

«Ростов»

  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру за последние 5 матчей.
  • Победил в только одном из последних 5 матчей.

Личные встречи
56% (41)
30% (22)
14% (10)
123
Забитых мячей
64
1.68
В среднем за матч
0.88
5:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 1
26.04.2025
Локомотив
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Ростов
2 : 2
23.10.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
3 : 2
25.08.2024
Ростов
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 0
30.07.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
1 : 0
06.05.2024
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
3 : 1
24.02.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
1 : 0
28.10.2023
Локомотив
Россия. Кубок, 5 тур
Локомотив
3 : 1
03.10.2023
Ростов
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 1
30.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 3
04.03.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2 : 2
24.07.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
4 : 1
10.04.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
1 : 2
03.10.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4 : 1
17.04.2021
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 1
14.02.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0 : 0
14.09.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
1 : 3
15.03.2020
Локомотив
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
Ростов
3 : 3
09.02.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
31.08.2019
Ростов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ростов
0 : 2
15.05.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
24.04.2019
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
2 : 2
03.04.2019
Ростов
Кубок «Матч Премьер»,
Ростов
1 : 1
25.01.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2 : 1
19.10.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
1 : 0
08.04.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
0 : 1
24.09.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
0 : 0
09.04.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1 : 0
24.09.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
2 : 1
06.05.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 2
26.10.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
08.03.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
2 : 1
14.08.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
2 : 0
11.05.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Локомотив
5 : 0
26.08.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
3 : 1
27.04.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
0 : 0
21.10.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 3
31.07.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1 : 1
02.04.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1 : 2
20.11.2010
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0 : 1
01.08.2010
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 0
02.08.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1 : 1
22.03.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 2
02.09.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2 : 0
13.05.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 0
26.11.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 2
13.08.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
1 : 1
18.09.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
4 : 0
14.05.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
22.08.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1 : 2
01.05.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
1 : 1
17.08.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0 : 0
25.05.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
3 : 0
24.08.2002
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2 : 3
04.05.2002
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
0 : 0
04.11.2001
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
0 : 0
10.03.2001
Локомотив
Чемпионат России, 27 тур
Локомотив
3 : 0
14.10.2000
Ростов
Чемпионат России, 13 тур
Ростов
0 : 0
18.06.2000
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
3 : 0
08.11.1999
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
1 : 1
03.04.1999
Локомотив
Чемпионат России, 24 тур
Ростов
2 : 2
09.09.1998
Локомотив
Чемпионат России, 9 тур
Локомотив
1 : 1
23.05.1998
Ростов
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
2 : 1
23.07.1997
Ростов
Чемпионат России, 2 тур
Ростов
2 : 2
22.03.1997
Локомотив
Чемпионат России, 26 тур
Ростов
0 : 2
06.09.1996
Локомотив
Чемпионат России, 9 тур
Локомотив
2 : 1
27.04.1996
Ростов
Чемпионат России, 18 тур
Ростов
0 : 2
29.07.1995
Локомотив
Чемпионат России, 11 тур
Локомотив
2 : 1
17.06.1995
Ростов
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив
5 : 2
31.08.1993
Ростов
Чемпионат России, 9 тур
Ростов
1 : 3
02.05.1993
Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур
Локомотив
1 : 0
01.11.1992
Ростов
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Ростов
0 : 1
26.09.1992
Локомотив
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Прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов»

Учитывая более сильную игру «Локомотива» дома, нестабильность защиты «Ростова» и общую разницу в классе текущих выступлений, фаворитом матча являются хозяева поля. Ожидается, что «Локомотив» как минимум не проиграет, но скорее всего сумеет одержать победу. Ростовчане способны забить, но стабильности для борьбы на равных может не хватить. Лучшим выбором видится ставка на победу «Локомотива» с возможностью увидеть обоюдные голы.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.95
Победа «Локомотива» – коэффициент 1.95
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Ростов Локомотив
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0 : 2
2.6
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Верона - Кальяри
Победа «Вероны» – коэффициент 2.6
Матч завершен
0 : 2
2.05
Италия. Серия А, 34 тур
Верона - Кальяри
Победа «Вероны» – коэффициент 2.05
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2 : 2
1.45
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