30 апреля на стадионе «РЖД Арена» пройдет полуфинал Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Обе команды уже показывали достойные результаты в этом розыгрыше, но к встрече подходят с разной динамикой: «Локомотив» стабильно играет дома, а «Ростов» испытывает проблемы в обороне, особенно на выезде.

«Локомотив»

«Локомотив» выглядит уверенно на своем поле и не проигрывает дома в восьми последних матчах. Команда стабильно забивает: 7 голов в 5 последних встречах и в среднем 1.4 мяча за игру. При этом оборона не безупречна – «железнодорожники» пропускают в среднем 0.8 гола за матч, а в 10 из 12 последних игр ворота были распечатаны соперниками. В Кубке России «Локомотив» стабильно идет вперед, забивая минимум один мяч в последних матчах, в том числе в победной встрече против «Ахмата» (2:1).

«Ростов»

«Ростов» в текущем розыгрыше Кубка России нестабилен. Команда пропустила 8 голов за последние 5 матчей и в среднем пропускает 1.6 мяча за игру. В атаке «Ростов» также не блещет результативностью – только 4 гола за тот же отрезок, а средний показатель забитых мячей – 0.8 за игру. Команда пропускает в 10 из 12 последних матчей и явно испытывает сложности в матчах на выезде.

Факты о командах

«Локомотив»

Не проигрывает в 8 последних матчах дома.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.8 гола за матч за последние 5 игр.

Забивает в 3 последних матчах подряд.

Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

«Ростов»

Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру за последние 5 матчей.

Победил в только одном из последних 5 матчей.

Личные встречи 56% (41) 30% (22) 14% (10) 123 Забитых мячей 64 1.68 В среднем за матч 0.88 5:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 26 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Товарищеские матчи, Локомотив 2 : 0 Ростов Россия. Кубок, 6 тур Ростов 2 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 6 тур Локомотив 3 : 2 Ростов Россия. Кубок, 1 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 27 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Товарищеские матчи, Локомотив 3 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 13 тур Ростов 1 : 0 Локомотив Россия. Кубок, 5 тур Локомотив 3 : 1 Ростов Россия. Кубок, 3 тур Ростов 2 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 1 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 2 тур Локомотив 2 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов 4 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 10 тур Локомотив 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 26 тур Локомотив 4 : 1 Ростов Товарищеские матчи, Локомотив 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 22 тур Ростов 1 : 3 Локомотив Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур Ростов 3 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 8 тур Локомотив 1 : 2 Ростов Россия. Кубок, 1/2 финала Ростов 0 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Кубок, 1/2 финала Локомотив 2 : 2 Ростов Кубок «Матч Премьер», Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 11 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 25 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 11 тур Ростов 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 22 тур Локомотив 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 8 тур Ростов 1 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 27 тур Ростов 2 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 13 тур Локомотив 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 3 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 29 тур Ростов 2 : 0 Локомотив Россия. Премьер-Лига, 6 тур Локомотив 5 : 0 Ростов Россия. Премьер-Лига, 26 тур Локомотив 3 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 12 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 0 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 3 тур Локомотив 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 29 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Премьер-Лига, 15 тур Локомотив 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 16 тур Локомотив 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 0 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 9 тур Локомотив 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 30 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 8 тур Локомотив 4 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 20 тур Локомотив 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 9 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 21 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 10 тур Локомотив 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 21 тур Локомотив 3 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 10 тур Ростов 2 : 3 Локомотив Чемпионат России, 30 тур Локомотив 0 : 0 Ростов Чемпионат России, 1 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Чемпионат России, 27 тур Локомотив 3 : 0 Ростов Чемпионат России, 13 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Чемпионат России, 30 тур Локомотив 3 : 0 Ростов Чемпионат России, 1 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Чемпионат России, 24 тур Ростов 2 : 2 Локомотив Чемпионат России, 9 тур Локомотив 1 : 1 Ростов Чемпионат России, 19 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Чемпионат России, 2 тур Ростов 2 : 2 Локомотив Чемпионат России, 26 тур Ростов 0 : 2 Локомотив Чемпионат России, 9 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Чемпионат России, 18 тур Ростов 0 : 2 Локомотив Чемпионат России, 11 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Чемпионат России, 26 тур Локомотив 5 : 2 Ростов Чемпионат России, 9 тур Ростов 1 : 3 Локомотив Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур Ростов 0 : 1 Локомотив

Прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов»

Учитывая более сильную игру «Локомотива» дома, нестабильность защиты «Ростова» и общую разницу в классе текущих выступлений, фаворитом матча являются хозяева поля. Ожидается, что «Локомотив» как минимум не проиграет, но скорее всего сумеет одержать победу. Ростовчане способны забить, но стабильности для борьбы на равных может не хватить. Лучшим выбором видится ставка на победу «Локомотива» с возможностью увидеть обоюдные голы.

Рекомендации для ставок: