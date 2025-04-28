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«Спартак» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

28 апреля 2025 9:12
Спартак - Динамо
29 апр. 2025, вторник 20:30 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Перейти в онлайн матча
2.0
Победа «Спартака» – коэффициент 2.00
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29 апреля на стадионе «Лукойл Арена» состоится полуфинальный матч FONBET Кубка России, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Обе команды в хорошей атакующей форме и имеют высокую мотивацию попасть в финал. Ожидается напряженная и результативная игра, где шансы на успех есть у обеих сторон.

«Спартак»

«Спартак» демонстрирует атакующий футбол в последних матчах, забивая в каждом из них. В пяти последних встречах команда отличилась 11 раз, в среднем 2.2 гола за игру, но и пропустила 6 мячей, что говорит о нестабильной игре в защите. Команда обязательно забивает в Кубке России на протяжении трех матчей подряд, в том числе уверенно переиграла «Урал» 3:0 в последнем раунде. На родном стадионе «красно-белые» будут действовать агрессивно, стремясь с первых минут захватить инициативу.

«Динамо»

«Динамо» показывает неплохие результаты, хотя и не отличается высокой стабильностью. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила столько же. При этом «бело-голубые» забивают в 12 из 14 последних матчей, что подтверждает их атакующий потенциал. Однако в обороне у «Динамо» есть проблемы: команда пропускает в среднем 1.2 гола за игру и не смогла сохранить ворота на замке в 7 из 9 последних матчей.

Факты о командах

«Спартак»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • В среднем 2.2 гола за игру за последние 5 матчей.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 матчей.
  • Забивает в 7 последних матчах против «Динамо».

«Динамо»

  • Забивает в 12 из 14 последних матчей.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру и пропускает столько же.

Личные встречи
52% (39)
31% (23)
17% (13)
130
Забитых мячей
86
1.73
В среднем за матч
1.15
5:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо
2 : 3
02.10.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
2 : 2
22.09.2024
Динамо
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
3 : 0
31.07.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 1
12.07.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 2
07.04.2024
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Динамо
3 : 0
04.10.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
23.09.2023
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
4 : 1
29.08.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
3 : 3
08.04.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
1 : 0
20.08.2022
Спартак
Россия. Кубок, Финал
Спартак
2 : 1
29.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 2
06.03.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2 : 2
16.10.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1 : 2
13.03.2021
Спартак
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
2 : 0
20.02.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1 : 1
21.11.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 2
29.02.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
03.08.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
0 : 1
10.03.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 1
25.08.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
0 : 1
13.05.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
18.07.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
3 : 0
08.05.2016
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 3
25.10.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 0
15.03.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 2
10.08.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3 : 2
15.05.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 4
27.07.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак
1 : 5
25.11.2012
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
0 : 4
05.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Динамо
1 : 3
25.03.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
05.11.2011
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
0 : 2
22.06.2011
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
28.11.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Спартак
0 : 1
14.03.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 1
13.09.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
0 : 2
02.05.2009
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
0 : 3
15.04.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 1
23.08.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
4 : 3
13.04.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
2 : 1
11.11.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
0 : 1
11.03.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
3 : 2
25.10.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
15.05.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
20.08.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
5 : 1
17.04.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
12.11.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
2 : 2
13.03.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
3 : 2
17.08.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2 : 1
25.05.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 0
03.08.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
0 : 1
15.07.2002
Спартак
Чемпионат России, 23 тур
Спартак
2 : 1
25.08.2001
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
1 : 1
12.05.2001
Спартак
Чемпионат России, 24 тур
Динамо
2 : 4
06.09.2000
Спартак
Чемпионат России, 10 тур
Спартак
3 : 1
26.05.2000
Динамо
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
1 : 1
23.10.1999
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
2 : 2
03.07.1999
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
2 : 0
29.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 3 тур
Динамо
0 : 0
13.05.1998
Спартак
Чемпионат России, 32 тур
Динамо
1 : 1
18.10.1997
Спартак
Чемпионат России, 15 тур
Спартак
1 : 2
25.06.1997
Динамо
Чемпионат России, 31 тур
Спартак
3 : 1
12.10.1996
Динамо
Чемпионат России, 14 тур
Динамо
2 : 1
03.07.1996
Спартак
Чемпионат России, 23 тур
Спартак
2 : 0
30.08.1995
Динамо
Чемпионат России, 12 тур
Динамо
0 : 2
24.06.1995
Спартак
Чемпионат России, 25 тур
Динамо
0 : 0
23.09.1994
Спартак
Чемпионат России, 5 тур
Спартак
1 : 1
03.04.1994
Динамо
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
1 : 1
02.09.1993
Спартак
Чемпионат России, 9 тур
Спартак
3 : 0
03.05.1993
Динамо
Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур
Динамо
2 : 5
31.10.1992
Спартак
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Спартак
4 : 3
26.09.1992
Динамо
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Прогноз на матч «Спартак» – «Динамо»

С учетом атакующей формы обеих команд и проблем в защите, матч обещает быть результативным. «Спартак» обладает преимуществом за счет домашнего поля и лучшей формы в атаке, но «Динамо» умеет находить шансы у чужих ворот и почти наверняка также отличится голом. Наиболее вероятный сценарий – обоюдные голы и победа «Спартака» в зрелищной игре.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Спартака» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.0
Победа «Спартака» – коэффициент 2.00
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок Динамо Спартак
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 2
2.1
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос - Брагантино
Победа «Брагантино» – коэффициент 2.10
Матч завершен
1 : 0
2.1
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро - Васко да Гама
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
Матч завершен
0 : 1
1.8
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас - Баия
Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.80
Матч завершен
1 : 1
2.15
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория - Гремио
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
Матч завершен
2 : 0
2.0
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи - Торино
Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэфф. - 2.00
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