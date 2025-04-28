29 апреля на стадионе «Лукойл Арена» состоится полуфинальный матч FONBET Кубка России, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Обе команды в хорошей атакующей форме и имеют высокую мотивацию попасть в финал. Ожидается напряженная и результативная игра, где шансы на успех есть у обеих сторон.

«Спартак»

«Спартак» демонстрирует атакующий футбол в последних матчах, забивая в каждом из них. В пяти последних встречах команда отличилась 11 раз, в среднем 2.2 гола за игру, но и пропустила 6 мячей, что говорит о нестабильной игре в защите. Команда обязательно забивает в Кубке России на протяжении трех матчей подряд, в том числе уверенно переиграла «Урал» 3:0 в последнем раунде. На родном стадионе «красно-белые» будут действовать агрессивно, стремясь с первых минут захватить инициативу.

«Динамо»

«Динамо» показывает неплохие результаты, хотя и не отличается высокой стабильностью. В последних пяти матчах команда забила 6 голов и пропустила столько же. При этом «бело-голубые» забивают в 12 из 14 последних матчей, что подтверждает их атакующий потенциал. Однако в обороне у «Динамо» есть проблемы: команда пропускает в среднем 1.2 гола за игру и не смогла сохранить ворота на замке в 7 из 9 последних матчей.

Факты о командах

«Спартак»

Забивает в 5 последних матчах подряд.

В среднем 2.2 гола за игру за последние 5 матчей.

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру за последние 5 матчей.

Забивает в 7 последних матчах против «Динамо».

«Динамо»

Забивает в 12 из 14 последних матчей.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру и пропускает столько же.

Личные встречи 52% (39) 31% (23) 17% (13) 130 Забитых мячей 86 1.73 В среднем за матч 1.15 5:2 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Зимний кубок РПЛ, 3 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Кубок, 5 тур Динамо 2 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 9 тур Спартак 2 : 2 Динамо Россия. Кубок, 1 тур Спартак 3 : 0 Динамо Товарищеские матчи, Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап Динамо 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 23 тур Динамо 1 : 2 Спартак Россия. Кубок, 5 тур Динамо 3 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 9 тур Спартак 1 : 0 Динамо Россия. Кубок, 3 тур Спартак 4 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур Спартак 3 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 6 тур Динамо 1 : 0 Спартак Россия. Кубок, Финал Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 20 тур Динамо 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 11 тур Спартак 2 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 22 тур Динамо 1 : 2 Спартак Россия. Кубок, 1/8 финала Динамо 2 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 20 тур Динамо 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 4 тур Спартак 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 5 тур Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 30 тур Спартак 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 1 тур Динамо 2 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур Спартак 3 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 13 тур Динамо 2 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо 1 : 2 Спартак Россия. Премьер-Лига, 30 тур Спартак 3 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 3 тур Динамо 1 : 4 Спартак Россия. Премьер-Лига, 17 тур Спартак 1 : 5 Динамо Россия. Премьер-Лига, 3 тур Динамо 0 : 4 Спартак Россия. Премьер-лига, 42 тур Спартак 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 36 тур Динамо 1 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 0 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 30 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-Лига, 1 тур Спартак 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 21 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 7 тур Спартак 0 : 2 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала Спартак 0 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 4 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 30 тур Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 1 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 24 тур Спартак 3 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 0 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 20 тур Динамо 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 5 тур Спартак 5 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 1 тур Спартак 2 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 21 тур Динамо 3 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 10 тур Спартак 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 18 тур Спартак 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 15 тур Динамо 0 : 1 Спартак Чемпионат России, 23 тур Спартак 2 : 1 Динамо Чемпионат России, 9 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 24 тур Динамо 2 : 4 Спартак Чемпионат России, 10 тур Спартак 3 : 1 Динамо Чемпионат России, 28 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 14 тур Спартак 2 : 2 Динамо Чемпионат России, 18 тур Спартак 2 : 0 Динамо Чемпионат России, 3 тур Динамо 0 : 0 Спартак Чемпионат России, 32 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 15 тур Спартак 1 : 2 Динамо Чемпионат России, 31 тур Спартак 3 : 1 Динамо Чемпионат России, 14 тур Динамо 2 : 1 Спартак Чемпионат России, 23 тур Спартак 2 : 0 Динамо Чемпионат России, 12 тур Динамо 0 : 2 Спартак Чемпионат России, 25 тур Динамо 0 : 0 Спартак Чемпионат России, 5 тур Спартак 1 : 1 Динамо Чемпионат России, 26 тур Динамо 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 9 тур Спартак 3 : 0 Динамо Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Динамо 2 : 5 Спартак Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур Спартак 4 : 3 Динамо

Прогноз на матч «Спартак» – «Динамо»

С учетом атакующей формы обеих команд и проблем в защите, матч обещает быть результативным. «Спартак» обладает преимуществом за счет домашнего поля и лучшей формы в атаке, но «Динамо» умеет находить шансы у чужих ворот и почти наверняка также отличится голом. Наиболее вероятный сценарий – обоюдные голы и победа «Спартака» в зрелищной игре.

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