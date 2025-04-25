26 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Спартак» встретится со своим самым принципиальным соперником – ЦСКА.
«Спартак»
«Красно-белые» Деяна Станковича все еще претендуют на чемпионский титул, однако отпустили лидирующий в Премьер-Лиге «Краснодар» уже на пять очков.
В ближайшее время «Спартак» ждут сразу два дерби – с ЦСКА в чемпионате и с «Динамо» Кубке страны. При этом уже известно, что в игре с «армейцами» команду Станковича ждет очень серьезная поддержка трибун – «Спартак» реализован все билеты на «дерби всея Руси».
Последние три игры:
- Акрон – Спартак 2:3
- Спартак – Урал 3:0
- Спартак – Динамо Махачкала 1:2
ЦСКА
«Армейцы» отстают от «Спартака» на два балла, но мало кто верит в то, что ЦСКА сможет бороться за «золото» до финиша кампании в РПЛ. При этом команда Марко Николича до сих пор не потерпела ни одного поражения в официальных матчах в 2025 календарном году.
Последние три игры:
- ЦСКА – Крылья Советов 1:1
- Динамо Москва – ЦСКА 0:0
- Оренбург – ЦСКА 0:2
Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА
Все же в последнее время «армейцы» выглядят несколько уставшими. Есть предположение, что в дерби со «Спартаком» их беспроигрышная серия прервется. При этом очевидно, что нас ждет очень много борьбы и не стоит рассчитывать на феерический результат. Впрочем, склоняемся к успеху хозяев поля.
Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1.96.