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«Спартак» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.96

25 апреля 2025 9:22
Спартак - ЦСКА
26 апр. 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
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1.96
победа «Спартака», коэффициент – 1.96
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26 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Спартак» встретится со своим самым принципиальным соперником – ЦСКА.

«Спартак»

«Красно-белые» Деяна Станковича все еще претендуют на чемпионский титул, однако отпустили лидирующий в Премьер-Лиге «Краснодар» уже на пять очков.

В ближайшее время «Спартак» ждут сразу два дерби – с ЦСКА в чемпионате и с «Динамо» Кубке страны. При этом уже известно, что в игре с «армейцами» команду Станковича ждет очень серьезная поддержка трибун – «Спартак» реализован все билеты на «дерби всея Руси».

Последние три игры:

  • Акрон – Спартак 2:3
  • Спартак – Урал 3:0
  • Спартак – Динамо Махачкала 1:2

ЦСКА

«Армейцы» отстают от «Спартака» на два балла, но мало кто верит в то, что ЦСКА сможет бороться за «золото» до финиша кампании в РПЛ. При этом команда Марко Николича до сих пор не потерпела ни одного поражения в официальных матчах в 2025 календарном году.

Последние три игры:

  • ЦСКА – Крылья Советов 1:1
  • Динамо Москва – ЦСКА 0:0
  • Оренбург – ЦСКА 0:2

Личные встречи
36% (27)
24% (18)
39% (29)
101
Забитых мячей
104
1.36
В среднем за матч
1.41
6:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0 : 2
02.11.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
0 : 0
25.04.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2 : 2
08.10.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
2 : 1
21.05.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
ЦСКА
2 : 2
16.10.2022
Спартак
Россия. Кубок, 1/4 финала
ЦСКА
0 : 1
20.04.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
0 : 2
26.02.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 0
20.09.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1 : 0
25.04.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3 : 1
13.09.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2 : 0
30.06.2020
Спартак
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
3 : 2
04.03.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2 : 1
19.08.2019
ЦСКА
Кубок «Париматч» Премьер, 2 тур
Спартак
3 : 1
30.06.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
0 : 2
06.04.2019
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
23.09.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
3 : 0
10.12.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
2 : 1
12.08.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1 : 2
30.04.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
3 : 1
29.10.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
1 : 0
06.03.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
1 : 2
14.08.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
0 : 4
17.05.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
0 : 1
17.08.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
ЦСКА
1 : 0
23.11.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Спартак
3 : 0
22.09.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
ЦСКА
2 : 2
21.04.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Спартак
0 : 2
07.10.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 41 тур
ЦСКА
2 : 1
28.04.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Спартак
1 : 2
19.03.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
2 : 2
28.08.2011
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак
3 : 3
11.05.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
0 : 1
30.04.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
3 : 1
20.11.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак
1 : 2
01.08.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2 : 3
21.11.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
26.07.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
0 : 1
01.11.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1 : 5
12.07.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
1 : 1
02.09.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
1 : 1
12.05.2007
Спартак
Суперкубок России, Финал
ЦСКА
4 : 2
03.03.2007
Спартак
Кубок Первого Канала,
ЦСКА
3 : 2
01.02.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2 : 2
09.09.2006
Спартак
Россия. Кубок, Финал
ЦСКА
3 : 0
20.05.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1 : 1
01.04.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 24 тур
ЦСКА
1 : 0
24.09.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 3
22.05.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
2 : 1
10.09.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
0 : 2
15.05.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
0 : 0
20.10.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
3 : 2
06.04.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
2 : 1
09.11.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
0 : 3
21.04.2002
ЦСКА
Чемпионат России, 17 тур
ЦСКА
1 : 1
18.07.2001
Спартак
Чемпионат России, 3 тур
Спартак
1 : 0
31.03.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
ЦСКА
2 : 1
29.07.2000
Спартак
Чемпионат России, 5 тур
Спартак
1 : 0
22.04.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 20 тур
ЦСКА
0 : 4
15.08.1999
Спартак
Чемпионат России, 6 тур
Спартак
1 : 0
09.05.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 26 тур
ЦСКА
4 : 1
26.09.1998
Спартак
Чемпионат России, 11 тур
Спартак
2 : 1
11.06.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
ЦСКА
0 : 0
23.08.1997
Спартак
Чемпионат России, 7 тур
Спартак
0 : 0
23.04.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
Спартак
3 : 1
14.08.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 7 тур
ЦСКА
0 : 0
13.04.1996
Спартак
Чемпионат России, 28 тур
ЦСКА
1 : 2
14.10.1995
Спартак
Чемпионат России, 13 тур
Спартак
3 : 1
28.06.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 20 тур
ЦСКА
1 : 1
15.08.1994
Спартак
Чемпионат России, 13 тур
Спартак
2 : 0
18.05.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 33 тур
ЦСКА
0 : 3
24.10.1993
Спартак
Чемпионат России, 17 тур
Спартак
6 : 0
27.06.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур
ЦСКА
1 : 2
04.10.1992
Спартак
Чемпионат России. Финальный этап, 2 тур
Спартак
1 : 1
05.09.1992
ЦСКА
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Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

Все же в последнее время «армейцы» выглядят несколько уставшими. Есть предположение, что в дерби со «Спартаком» их беспроигрышная серия прервется. При этом очевидно, что нас ждет очень много борьбы и не стоит рассчитывать на феерический результат. Впрочем, склоняемся к успеху хозяев поля.

Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1.96.

1.96
победа «Спартака», коэффициент – 1.96
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
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