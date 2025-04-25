26 апреля 2025 года в 19:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Спартак» встретится со своим самым принципиальным соперником – ЦСКА.

«Спартак»

«Красно-белые» Деяна Станковича все еще претендуют на чемпионский титул, однако отпустили лидирующий в Премьер-Лиге «Краснодар» уже на пять очков.

В ближайшее время «Спартак» ждут сразу два дерби – с ЦСКА в чемпионате и с «Динамо» Кубке страны. При этом уже известно, что в игре с «армейцами» команду Станковича ждет очень серьезная поддержка трибун – «Спартак» реализован все билеты на «дерби всея Руси».

Последние три игры:

Акрон – Спартак 2:3

Спартак – Урал 3:0

Спартак – Динамо Махачкала 1:2

ЦСКА

«Армейцы» отстают от «Спартака» на два балла, но мало кто верит в то, что ЦСКА сможет бороться за «золото» до финиша кампании в РПЛ. При этом команда Марко Николича до сих пор не потерпела ни одного поражения в официальных матчах в 2025 календарном году.

Последние три игры:

ЦСКА – Крылья Советов 1:1

Динамо Москва – ЦСКА 0:0

Оренбург – ЦСКА 0:2

Личные встречи 36% (27) 24% (18) 39% (29) 101 Забитых мячей 104 1.36 В среднем за матч 1.41 6:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА 0 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 21 тур ЦСКА 0 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 11 тур Спартак 2 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур Спартак 2 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 13 тур ЦСКА 2 : 2 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала ЦСКА 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 19 тур Спартак 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 1 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур Спартак 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 7 тур ЦСКА 3 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 25 тур ЦСКА 2 : 0 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала Спартак 3 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 6 тур Спартак 2 : 1 ЦСКА Кубок «Париматч» Премьер, 2 тур Спартак 3 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 22 тур Спартак 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА 1 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 20 тур Спартак 3 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 26 тур ЦСКА 1 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 12 тур Спартак 3 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 19 тур ЦСКА 1 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 5 тур Спартак 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур Спартак 0 : 4 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 4 тур ЦСКА 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-Лига, 17 тур ЦСКА 1 : 0 Спартак Россия. Премьер-Лига, 9 тур Спартак 3 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 25 тур ЦСКА 2 : 2 Спартак Россия. Премьер-Лига, 11 тур Спартак 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 41 тур ЦСКА 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 35 тур Спартак 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 22 тур Спартак 2 : 2 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала Спартак 3 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 7 тур ЦСКА 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-Лига, 29 тур ЦСКА 3 : 1 Спартак Россия. Премьер-Лига, 15 тур Спартак 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 29 тур Спартак 2 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 15 тур ЦСКА 1 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 27 тур ЦСКА 0 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 13 тур Спартак 1 : 5 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 23 тур Спартак 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 9 тур ЦСКА 1 : 1 Спартак Суперкубок России, Финал ЦСКА 4 : 2 Спартак Кубок Первого Канала, ЦСКА 3 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 18 тур ЦСКА 2 : 2 Спартак Россия. Кубок, Финал ЦСКА 3 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 3 тур Спартак 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 24 тур ЦСКА 1 : 0 Спартак Россия. Премьер-лига, 9 тур Спартак 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 22 тур ЦСКА 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 11 тур Спартак 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 28 тур Спартак 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 3 тур ЦСКА 3 : 2 Спартак Россия. Премьер-лига, 29 тур ЦСКА 2 : 1 Спартак Россия. Премьер-лига, 8 тур Спартак 0 : 3 ЦСКА Чемпионат России, 17 тур ЦСКА 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 3 тур Спартак 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 19 тур ЦСКА 2 : 1 Спартак Чемпионат России, 5 тур Спартак 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 20 тур ЦСКА 0 : 4 Спартак Чемпионат России, 6 тур Спартак 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 26 тур ЦСКА 4 : 1 Спартак Чемпионат России, 11 тур Спартак 2 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 24 тур ЦСКА 0 : 0 Спартак Чемпионат России, 7 тур Спартак 0 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 24 тур Спартак 3 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 7 тур ЦСКА 0 : 0 Спартак Чемпионат России, 28 тур ЦСКА 1 : 2 Спартак Чемпионат России, 13 тур Спартак 3 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 20 тур ЦСКА 1 : 1 Спартак Чемпионат России, 13 тур Спартак 2 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 33 тур ЦСКА 0 : 3 Спартак Чемпионат России, 17 тур Спартак 6 : 0 ЦСКА Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур ЦСКА 1 : 2 Спартак Чемпионат России. Финальный этап, 2 тур Спартак 1 : 1 ЦСКА

Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

Все же в последнее время «армейцы» выглядят несколько уставшими. Есть предположение, что в дерби со «Спартаком» их беспроигрышная серия прервется. При этом очевидно, что нас ждет очень много борьбы и не стоит рассчитывать на феерический результат. Впрочем, склоняемся к успеху хозяев поля.

Прогноз: победа «Спартака», коэффициент – 1.96.