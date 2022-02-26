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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 26 февраля 2022
Спартак
26.02.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
49'
Ю. Языджи
79'
Б. Зайнутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - ЦСКА
Желтая карточка
В. Мозес
90'
+6
Замена
И. Кутепов
️️️️
С. Жиго
90'
+5
90'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Ж. Гбамен
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Г. Джикия
84'
83'
Желтая карточка
Ч. Эджуке
79'
ГОЛ! 0:2!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
И. Обляков
75'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Ю. Языджи
75'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Б. Фукс
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Р. Зобнин
69'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
69'
56'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Х. Медина
49'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Языджи
Желтая карточка
Н. Умяров
40'
24'
Желтая карточка
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Иван Обляков
АП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
4-2-2-1-1
57
Селихов
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
68
Литвинов
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
11
Мозес
10
Промес
7
Соболев
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
3
Фукс
15
Бийол
78
Дивеев
5
Гбамен
28
Медина
15
Карраскаль
97
Языджи
91
Заболотный
10
Обляков
2
Жиго
2
Кутепов
2
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
26
Хлусевич
26
Хлусевич
14
Джикия
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
47
Зобнин
17
Ларссон
17
Ларссон
47
Зобнин
3
Фукс
14
Набабкин
14
Набабкин
3
Фукс
28
Медина
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
28
Медина
97
Языджи
21
Эджуке
21
Эджуке
97
Языджи
5
Гбамен
14
Яковлев
14
Яковлев
5
Гбамен
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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