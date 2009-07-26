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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 26 июля 2009
ЦСКА
26.07.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
15'
Д. Шемберас
24'
Алекс
65'
Алекс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
+3
Замена
М. Фатхи
️️️️
Кариока
Желтая карточка
И. Акинфеев
+2
+2
Желтая карточка
Веллитон
Красная карточка
В. Лав
Замена
Р. Жезус
️️️️
П. Мамаев
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
М. Маазу
️️️️
Ч. Одиа
Замена
Р. Сабитов
️️️️
В. Быстров
Замена
Т. Нецид
️️️️
Е. Алдонин
Вторая желтая
С. Ковальчук
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Алекс
Желтая карточка
С. Ковальчук
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
Д. Шемберас
ГОЛ! 1:1!
Алекс
ГОЛ! 1:0!
Д. Шемберас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Денис Бояринцев
ЛВ
39
Сергей Ковальчук
ОП
5
Кариока
ОП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
15
Одиа
20
Алдонин
5
Шемберас
10
Мамаев
66
Дзагоев
17
Красич
19
Вагнер Лав
4-2-3-1
35
Джанаев
34
Макеев
25
Йиранек
39
Штранцль
18
Паршивлюк
39
Ковальчук
5
Кариока
34
Быстров
12
Алекс
7
Бояринцев
11
Веллитон
10
Мамаев
60
Жезус
60
Жезус
10
Мамаев
15
Одиа
22
Маазу
22
Маазу
15
Одиа
20
Алдонин
15
Нецид
15
Нецид
20
Алдонин
5
Кариока
30
Фатхи
30
Фатхи
5
Кариока
34
Быстров
34
Сабитов
34
Сабитов
34
Быстров
7
Бояринцев
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Бояринцев
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
5
Антон Власов
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
1
Стипе Плетикоса
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
5
Антон Власов
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча ЦСКА - Спартак
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В.Дроздов
В.Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая)
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