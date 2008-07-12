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Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 12 июля 2008
Спартак
12.07.2008, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 5
Завершен
ЦСКА
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Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
А.Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Футбол" 15:45 (прямая)
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