Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 10 декабря 2017
Спартак
10.12.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
10'
К. Промес
61'
К. Промес
90+8'
М. Пашалич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
ГОЛ! 3:0!
М. Пашалич
Пас отдал
З. Луиш
90'
+8
90'
+2
Желтая карточка
В. Березуцкий
90'
Желтая карточка
К. Набабкин
87'
Замена
А. Макаров
️️️️
Витиньо
86'
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
П. Роша
️️️️
Л. Мельгарехо
82'
79'
Замена
К. Кучаев
️️️️
С. Игнашевич
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
78'
77'
Желтая карточка
А. Головин
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Самедов
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
Л. Адриано
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
19
Александр Самедов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-1-3-2-1
57
Селихов
35
Таски
2
Кутепов
38
Ещенко
20
Фернандо
19
Самедов
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
10
Мельгарехо
4
Адриано
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
5
Васин
4
Игнашевич
6
Фернандес
10
Натхо
14
Набабкин
66
Дзагоев
10
Головин
11
Витиньо
19
Вернблум
19
Самедов
8
Пашалич
8
Пашалич
19
Самедов
10
Мельгарехо
32
Роша
32
Роша
10
Мельгарехо
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
4
Игнашевич
18
Кучаев
18
Кучаев
4
Игнашевич
11
Витиньо
11
Макаров
11
Макаров
11
Витиньо
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - ЦСКА
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Спартак
ЦСКА
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
4
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
Вчера, 13:59
17
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
Вчера, 13:59
17
«Спартаку» предложили Миранчука
17 ноября
9
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
17 ноября
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
17 ноября
10
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
16 ноября
6
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
4
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+