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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 02 ноября 2024
ЦСКА
02.11.2024, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
45'
Т. Бонгонда
90+9'
Х. Медина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Спартак
90'
+9
ГОЛ! 0:2!
Х. Медина
Пас отдал
Д. Пруцев
90'
+3
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Маркиньос
90'
Желтая карточка
Д. Денисов
87'
Замена
Х. Медина
️️️️
М. Угальде
Вторая желтая
И. Обляков
86'
Желтая карточка
М. Пьянич
85'
82'
Желтая карточка
Д. Пруцев
Замена
С. Койта
️️️️
С. Гуарирапа
80'
Замена
К. Глебов
️️️️
С. Зделар
80'
Желтая карточка
И. Обляков
70'
67'
Замена
А. Дуарте
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
М. Пьянич
️️️️
М. Кисляк
65'
Замена
Келлвен
️️️️
М. Гайич
65'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Файзуллаев
65'
62'
Красная карточка
Р. Литвинов
Красная карточка
В. Роша
56'
56'
Желтая карточка
Н. Умяров
56'
Желтая карточка
С. Бабич
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Д. Пруцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
14
Зделар
22
Гайич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
68
Литвинов
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
31
Кисляк
15
Пьянич
15
Пьянич
31
Кисляк
14
Зделар
17
Глебов
17
Глебов
14
Зделар
23
Гуарирапа
20
Койта
20
Койта
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Мусаев
11
Файзуллаев
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
10
Бонгонда
4
Дуарте
4
Дуарте
10
Бонгонда
9
Угальде
28
Медина
28
Медина
9
Угальде
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча ЦСКА - Спартак
2
2
1
4
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
402
510
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Евгений Буланов
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Черданцев, Моссаковский)
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