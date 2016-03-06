Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 06 марта 2016
ЦСКА
06.03.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
11'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Замена
С. Ткачев
️️️️
З. Тошич
84'
83'
Желтая карточка
С. Боккетти
80'
Замена
А. Зуев
️️️️
Л. Мельгарехо
Замена
А. Головин
️️️️
Р. Широков
75'
67'
Замена
А. Зотов
️️️️
И. Попов
53'
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
П. Вернблум
51'
39'
Желтая карточка
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
15
Широков
18
Тошич
7
Муса
3-3-2-1-1
32
Ребров
10
Мельгарехо
13
Гранат
16
Боккетти
34
Макеев
27
Ромуло
23
Комбаров
88
Глушаков
71
Попов
10
Промес
29
Зе Луиш
18
Тошич
11
Ткачев
11
Ткачев
18
Тошич
15
Широков
10
Головин
10
Головин
15
Широков
10
Мельгарехо
17
Зуев
17
Зуев
10
Мельгарехо
71
Попов
21
Зотов
21
Зотов
71
Попов
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча ЦСКА - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш Футбол
Новости команд
Все
ЦСКА
Спартак
Мамаев выбрал худший матч в карьере
19:58
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
14:39
9
Кисляк высказался об участии Батракова в его трансфере из ЦСКА в турецкий клуб
14:14
1
Пономарев спрогнозировал, уйдет ли ЦСКА на зимнюю паузу в тройке лидеров РПЛ
11:51
1
Мамаев выбрал худший матч в карьере
19:58
Кисляк высказался об участии Батракова в его трансфере из ЦСКА в турецкий клуб
14:14
1
Пономарев спрогнозировал, уйдет ли ЦСКА на зимнюю паузу в тройке лидеров РПЛ
11:51
1
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
38
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
14:39
9
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
Вчера, 22:34
6
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
Вчера, 18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
Вчера, 16:38
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+