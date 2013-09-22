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Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 22 сентября 2013
Спартак
22.09.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА
39'
А. Озбилиз
53'
Д. Комбаров
58'
С. Паршивлюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
Замена
Э. МакГиди
️️️️
А. Озбилиз
84'
Замена
М. Сухи
️️️️
Ж. Карлос
74'
73'
Замена
К. Базелюк
️️️️
З. Тошич
68'
Замена
Г. Миланов
️️️️
А. Цауня
66'
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
66'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Т. Коста
62'
60'
Замена
Витиньо
️️️️
С. Цубер
ГОЛ! 3:0!
С. Паршивлюк
Пас отдал
Д. Комбаров
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Комбаров
Пас отдал
Ж. Карлос
53'
Желтая карточка
А. Озбилиз
48'
47'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Желтая карточка
Д. Глушаков
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Озбилиз
Пас отдал
Т. Коста
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
5
Кариока
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
19
Александр Цауня
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-3-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
18
Паршивлюк
30
Карлос
34
Макеев
8
Коста
88
Глушаков
5
Кариока
14
Хурадо
23
Озбилиз
14
Мовсисян
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
19
Цауня
7
Цубер
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
30
Карлос
17
Сухи
17
Сухи
30
Карлос
23
Озбилиз
46
МакГиди
46
МакГиди
23
Озбилиз
8
Коста
91
Яковлев
91
Яковлев
8
Коста
7
Цубер
11
Витиньо
11
Витиньо
7
Цубер
19
Цауня
17
Миланов
17
Миланов
19
Цауня
18
Тошич
10
Базелюк
10
Базелюк
18
Тошич
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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