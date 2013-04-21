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Расписание матчей
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ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 21 апреля 2013
ЦСКА
21.04.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
73'
А. Муса
90+4'
А. Дзагоев (П)
43'
Э. МакГиди
46'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
90'
+6
Желтая карточка
А. Дикань
90'
+4
Вторая желтая
Кариока
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Дзагоев
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Кариока
90'
+2
Желтая карточка
М. Сухи
85'
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
П. Вернблум
83'
81'
Желтая карточка
М. Уорис
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
Пас отдал
В. Лав
73'
70'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Ари
50'
Замена
М. Уорис
️️️️
Ю. Мовсисян
Пенальти не реализован!
В. Лав
50'
48'
Желтая карточка
Э. МакГиди
46'
Замена
К. Комбаров
️️️️
Е. Макеев
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Цауня
46'
46'
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
Э. МакГиди
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
Е. Макеев
Желтая карточка
С. Игнашевич
42'
16'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
5
Кариока
ОП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
19
Цауня
66
Дзагоев
18
Тошич
19
Вагнер Лав
7
Муса
4-2-2-2
31
Дикань
34
Макеев
16
Боккетти
17
Сухи
23
Комбаров
5
Вукоевич
5
Кариока
91
Яковлев
46
МакГиди
14
Мовсисян
39
Ари
19
Цауня
3
Хонда
3
Хонда
19
Цауня
34
Макеев
9
Комбаров
9
Комбаров
34
Макеев
39
Ари
4
Чельстрем
4
Чельстрем
39
Ари
14
Мовсисян
20
Уорис
20
Уорис
14
Мовсисян
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Спартак
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Дмитрий Мосякин (оба - Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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