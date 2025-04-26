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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 26 апреля 2025
Спартак
26.04.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
87'
Э. Барко (П)
44'
С. Гуарирапа
89'
К. Бистрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - ЦСКА
90'
+5
Желтая карточка
Мойзес
Вторая желтая
С. Бабич
90'
+3
89'
Желтая карточка
К. Глебов
Желтая карточка
Э. Барко
89'
Желтая карточка
А. Максименко
89'
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Бистрович
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
89'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Барко
87'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Н. Умяров
80'
80'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
С. Гуарирапа
72'
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Файзуллаев
72'
Замена
К. Глебов
️️️️
С. Койта
Замена
О. Рябчук
️️️️
Д. Пруцев
65'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
65'
Желтая карточка
А. Дуарте
61'
60'
Желтая карточка
М. Гайич
51'
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Угальде
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Д. Денисов
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
С. Гуарирапа
Желтая карточка
С. Бабич
40'
17'
Желтая карточка
А. Файзуллаев
Желтая карточка
К. Мартинс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Маркиньос
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
5
Эсекьель Барко
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-2-1-2-1
98
Максименко
10
Маркиньос
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
25
Пруцев
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-1-3-2
35
Акинфеев
22
Гайич
23
Абдулкадыров
4
Роша
27
Мойзес
15
Пьянич
11
Файзуллаев
31
Кисляк
10
Обляков
20
Койта
23
Гуарирапа
25
Пруцев
5
Рябчук
5
Рябчук
25
Пруцев
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
18
Умяров
8
Игнатов
8
Игнатов
18
Умяров
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
11
Файзуллаев
8
Бистрович
8
Бистрович
11
Файзуллаев
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
23
Гуарирапа
11
Мусаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
Главный тренер
Деян Станкович
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Спартак - ЦСКА
5
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
12
Офсайды
1
2
Количество передач
529
260
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Посещаемость:
39018 из 45360 зрителей (86%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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