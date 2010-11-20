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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 20 ноября 2010
ЦСКА
20.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Спартак
57'
К. Хонда
66'
С. Думбия
90+2'
В. Лав
17'
Ибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Желтая карточка
В. Лав
+3
ГОЛ! 3:1!
В. Лав
Пас отдал
Э. Рахимич
+2
Желтая карточка
С. Игнашевич
+1
Красная карточка
Н. Пареха
Замена
Э. Рахимич
️️️️
К. Набабкин
Травма
К. Набабкин
Замена
Джано
️️️️
Е. Макеев
Замена
Е. Алдонин
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 2:1!
С. Думбия
Пас отдал
Секу
ГОЛ! 1:1!
К. Хонда
Замена
П. Мамаев
️️️️
З. Тошич
Вторая желтая
Д. Шемберас
Замена
А. Ходырев
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
С. Думбия
17'
ГОЛ! 0:1!
Ибсон
15'
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
А. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
8
Кристиан Майдана
ЦП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
5
Шемберас
18
Тошич
3
Хонда
26
Секу
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-1-3-1-1
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
59
Иванов
7
Шешуков
80
Ибсон
8
Майдана
23
Комбаров
46
МакГиди
11
Веллитон
14
Набабкин
25
Рахимич
25
Рахимич
14
Набабкин
18
Тошич
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Тошич
22
Думбия
20
Алдонин
20
Алдонин
22
Думбия
59
Иванов
21
Ходырев
21
Ходырев
59
Иванов
34
Макеев
7
Джано
7
Джано
34
Макеев
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
1
Сергей Чепчугов
ВР
11
Марк Гонсалес
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
11
Марк Гонсалес
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В.Дроздов
В.Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В.Овчинников (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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