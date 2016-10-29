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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 29 октября 2016
Спартак
29.10.2016, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
19'
Д. Глушаков
76'
З. Луиш
89'
З. Луиш
82'
К. Страндберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
К. Промес
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
З. Луиш
Пас отдал
Ромуло
89'
Замена
Ромуло
️️️️
Джано
87'
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Страндберг
Пас отдал
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
З. Луиш
Пас отдал
Д. Глушаков
76'
71'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
56'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Г. Миланов
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
З. Луиш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Джано
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
35
Таски
2
Кутепов
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
10
Промес
7
Джано
29
Зе Луиш
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
17
Миланов
18
Тошич
10
Головин
11
Ионов
90
Траоре
10
Промес
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
10
Промес
7
Джано
27
Ромуло
27
Ромуло
7
Джано
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
17
Миланов
10
Натхо
10
Натхо
17
Миланов
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш Футбол
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