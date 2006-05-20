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Расписание матчей
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 20 мая 2006
ЦСКА
20.05.2006, суббота, 00:00
Россия. Кубок, Финал
3 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Спартак
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Матчи команд
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