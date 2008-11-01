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ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 01 ноября 2008
ЦСКА
01.11.2008, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
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Матчи команд
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25.10.2026
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3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
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08.11.2026
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ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая)
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