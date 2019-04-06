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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 06 апреля 2019
Спартак
06.04.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
46'
А. Сигурдссон
55'
А. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
90'
+5
Замена
Я. Бийол
️️️️
Ф. Чалов
90'
+3
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Сигурдссон
78'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
Желтая карточка
Г. Джикия
73'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Селихов
68'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Глушаков
62'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Мельгарехо
62'
Травма
А. Селихов
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Сигурдссон
Пас отдал
М. Фернандес
52'
Желтая карточка
И. Ахметов
49'
Желтая карточка
Р. Бекао
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
3-4-1-2
57
Селихов
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
94
Ханни
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Мельгарехо
15
Рассказов
29
Зе Луиш
4
Адриано
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
50
Бекао
14
Набабкин
42
Щенников
97
Ахметов
10
Обляков
10
Влашич
10
Сигурдссон
63
Чалов
57
Селихов
98
Максименко
98
Максименко
57
Селихов
88
Глушаков
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Глушаков
10
Мельгарехо
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
10
Мельгарехо
10
Сигурдссон
22
Ефремов
22
Ефремов
10
Сигурдссон
63
Чалов
6
Бийол
6
Бийол
63
Чалов
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
8
Михаил Игнатов
АП
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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