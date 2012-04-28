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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 28 апреля 2012
ЦСКА
28.04.2012, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 41 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
23'
З. Тошич
57'
З. Тошич
44'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Желтая карточка
Т. Нецид
Желтая карточка
Э. Эменике
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
С. Гатагов
️️️️
Ари
Вторая желтая
Д. Комбаров
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
Е. Алдонин
️️️️
С. Думбия
Замена
Секу
️️️️
А. Муса
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Кариока
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
Замена
Родри
️️️️
Н. Пареха
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
Желтая карточка
К. Хонда
13'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Николас Пареха
(К)
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
4-1-2-1-2
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
24
Березуцкий
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
3
Хонда
7
Муса
15
Нецид
22
Думбия
3-3-1-3
32
Ребров
92
Брызгалов
2
Пареха
17
Сухи
34
Макеев
5
Кариока
23
Комбаров
46
МакГиди
39
Ари
10
Эменике
22
Дзюба
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
22
Думбия
20
Алдонин
20
Алдонин
22
Думбия
7
Муса
26
Секу
26
Секу
7
Муса
39
Ари
77
Гатагов
77
Гатагов
39
Ари
2
Пареха
80
Родри
80
Родри
2
Пареха
5
Кариока
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
5
Кариока
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Спартак
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Илья Барышников (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия-2" 18:25 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 18:50 (прямая) "HD Спорт" 18:50 (прямая)
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