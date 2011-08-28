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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 28 августа 2011
Спартак
28.08.2011, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
45+3'
Веллитон
75'
Э. Эменике
52'
С. Думбия
69'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Комбаров
Желтая карточка
Д. Комбаров
Замена
А. Зотов
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 2:2!
Э. Эменике
Замена
Э. Эменике
️️️️
Ари
ГОЛ! 1:2!
З. Тошич
Пас отдал
С. Думбия
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
ГОЛ! 1:0!
Веллитон
+3
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
Д. Де Зеув
Замена
С. Чепчугов
️️️️
И. Акинфеев
Желтая карточка
Веллитон
Травма
И. Акинфеев
Желтая карточка
С. Паршивлюк
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
4-4-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
18
Паршивлюк
23
Комбаров
5
Кариока
6
Де Зеув
9
Комбаров
11
Веллитон
39
Ари
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
20
Алдонин
66
Дзагоев
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
6
Де Зеув
21
Зотов
21
Зотов
6
Де Зеув
23
Комбаров
46
МакГиди
46
МакГиди
23
Комбаров
39
Ари
10
Эменике
10
Эменике
39
Ари
35
Акинфеев
1
Чепчугов
1
Чепчугов
35
Акинфеев
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия-2" 18:10 (прямая)
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