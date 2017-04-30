Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 30 апреля 2017
ЦСКА
30.04.2017, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
45'
А. Березуцкий
32'
Л. Адриано
51'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Замена
Ф. Чалов
️️️️
В. Васин
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
З. Тошич
89'
84'
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Ионов
64'
Желтая карточка
В. Васин
55'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Глушаков
Пас отдал
И. Попов
Замена
З. Тошич
️️️️
К. Набабкин
46'
46'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
45'
+1
Желтая карточка
Г. Джикия
ГОЛ! 1:1!
А. Березуцкий
Пас отдал
Б. Натхо
45'
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
3-3-1-3
35
Акинфеев
6
Березуцкий
5
Васин
24
Березуцкий
14
Набабкин
19
Вернблум
6
Фернандес
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
11
Ионов
4-1-2-2-1
32
Ребров
38
Ещенко
35
Таски
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
47
Зобнин
71
Попов
10
Промес
4
Адриано
14
Набабкин
18
Тошич
18
Тошич
14
Набабкин
5
Васин
63
Чалов
63
Чалов
5
Васин
11
Ионов
80
Оланаре
80
Оланаре
11
Ионов
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча ЦСКА - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
ЦСКА
Спартак
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
17:26
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
17:26
1
Гусев объяснил, за счет чего «Ахмат» может добиться результата в матче с ЦСКА
14:59
2
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
44
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+