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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 23 ноября 2013
ЦСКА
23.11.2013, суббота, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
7'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Замена
С. Цубер
️️️️
З. Тошич
90'
+3
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
86'
81'
Желтая карточка
Ж. Карлос
Замена
А. Муса
️️️️
С. Думбия
77'
59'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Ю. Мовсисян
59'
Замена
Л. Барриос
️️️️
П. Яковлев
58'
Желтая карточка
Кариока
47'
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
39'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
П. Вернблум
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
П. Вернблум
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Кариока
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
17
Миланов
3
Хонда
18
Тошич
22
Думбия
4-3-2-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
34
Макеев
30
Карлос
23
Комбаров
14
Хурадо
5
Кариока
88
Глушаков
91
Яковлев
46
МакГиди
14
Мовсисян
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
18
Тошич
7
Цубер
7
Цубер
18
Тошич
22
Думбия
7
Муса
7
Муса
22
Думбия
14
Мовсисян
23
Озбилиз
23
Озбилиз
14
Мовсисян
91
Яковлев
10
Барриос
10
Барриос
91
Яковлев
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Спартак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Первый канал" 17:00 (прямая) "Наш футбол" 16:45 (прямая)
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