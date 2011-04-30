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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 30 апреля 2011
ЦСКА
30.04.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
78'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Замена
Н. Пареха
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Т. Нецид
️️️️
Секу
Замена
З. Тошич
️️️️
М. Гонсалес
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
Э. МакГиди
Замена
Ибсон
️️️️
Веллитон
Травма
Веллитон
Замена
Э. Рахимич
️️️️
П. Мамаев
Замена
Веллитон
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
К. Набабкин
Желтая карточка
М. Сухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
26
Секу
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Веллитон
ЦФ
4-3-1-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
11
Гонсалес
10
Мамаев
26
Секу
3
Хонда
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-1-2-1-2
31
Дикань
34
Макеев
80
Родри
17
Сухи
9
Комбаров
7
Шешуков
5
Кариока
23
Комбаров
46
МакГиди
22
Дзюба
39
Ари
10
Мамаев
25
Рахимич
25
Рахимич
10
Мамаев
11
Гонсалес
18
Тошич
18
Тошич
11
Гонсалес
26
Секу
15
Нецид
15
Нецид
26
Секу
46
МакГиди
2
Пареха
2
Пареха
46
МакГиди
Веллитон
80
Ибсон
80
Ибсон
Веллитон
34
Макеев
11
Веллитон
11
Веллитон
34
Макеев
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:25 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 13:40 (прямая)
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