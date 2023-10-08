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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 08 октября 2023
Спартак
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
39'
К. Промес
90+7'
Х. Медина
31'
М. Гайич
60'
М. Гайич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - ЦСКА
ГОЛ! 2:2!
Х. Медина
Пас отдал
Л. Классен
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
М. Гайич
90'
+2
Замена
К. Кучаев
️️️️
В. Мендес
90'
Желтая карточка
А. Файзуллаев
86'
Замена
В. Давила
️️️️
Мойзес
86'
Замена
И. Агапов
️️️️
И. Обляков
86'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
80'
Желтая карточка
Мойзес
78'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Мухин
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Пруцев
76'
Замена
Л. Классен
️️️️
О. Рябчук
76'
Желтая карточка
О. Рябчук
68'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
К. Мартинс
64'
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Гайич
Пас отдал
И. Обляков
Замена
Р. Литвинов
️️️️
В. Мозес
58'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Т. Бонгонда
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Промес
Пас отдал
О. Рябчук
39'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Гайич
Пас отдал
И. Обляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
28
Хесус Медина
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Квинси Промес
АП
11
Виктор Мозес
ПВ
10
Тео Бонгонда
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
16
Максим Мухин
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Иван Обляков
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
31
Матвей Кисляк
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
28
Медина
10
Промес
11
Мозес
10
Бонгонда
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
4
Роша
16
Мухин
27
Мойзес
12
Келлвен
14
Зделар
22
Гайич
5
Мендес
11
Файзуллаев
10
Обляков
63
Чалов
5
Рябчук
32
Классен
32
Классен
5
Рябчук
11
Мозес
68
Литвинов
68
Литвинов
11
Мозес
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
10
Бонгонда
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Бонгонда
25
Пруцев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
25
Пруцев
10
Обляков
14
Агапов
14
Агапов
10
Обляков
16
Мухин
14
Набабкин
14
Набабкин
16
Мухин
5
Мендес
18
Кучаев
18
Кучаев
5
Мендес
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
27
Мойзес
11
Давила
11
Давила
27
Мойзес
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
71
Илья Свинов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Спартак - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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