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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 21 мая 2023
Спартак
21.05.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
43'
К. Промес
90'
К. Промес
37'
Х. Медина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - ЦСКА
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Промес
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
90'
Пенальти не реализован!
К. Промес
90'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Зиньковский
86'
81'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
А. Заболотный
81'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Х. Медина
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Игнатов
79'
Замена
А. Дуарте
️️️️
Г. Джикия
79'
Желтая карточка
Н. Чернов
78'
71'
Желтая карточка
Х. Медина
Красная карточка
А. Соболев
67'
Желтая карточка
М. Игнатов
58'
ГОЛ! 1:1!
К. Промес
Пас отдал
А. Зиньковский
43'
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Медина
Пас отдал
Ф. Чалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
3-2-2-2-1
57
Селихов
23
Чернов
14
Джикия
68
Литвинов
15
Тавареш
26
Хлусевич
10
Промес
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
7
Соболев
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
28
Медина
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
14
Джикия
4
Дуарте
4
Дуарте
14
Джикия
10
Промес
39
Маслов
39
Маслов
10
Промес
77
Зиньковский
11
Мозес
11
Мозес
77
Зиньковский
8
Игнатов
17
Кейта
17
Кейта
8
Игнатов
28
Медина
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
28
Медина
91
Заболотный
15
Карраскаль
15
Карраскаль
91
Заболотный
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Спартак - ЦСКА
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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