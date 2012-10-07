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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 07 октября 2012
Спартак
07.10.2012, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
15'
А. Муса
52'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
90'
+2
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
К. Хонда
90'
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
78'
Желтая карточка
С. Игнашевич
77'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
Замена
Веллитон
️️️️
Э. Эменике
76'
Желтая карточка
Д. Комбаров
72'
Замена
Кариока
️️️️
Д. Де Зеув
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
К. Хонда
Пас отдал
А. Муса
Желтая карточка
Ари
45'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Х. Мануэль Инсаурральде
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Муса
Пас отдал
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
4-3-1-2
30
Песьяков
2
Инсаурральде
92
Брызгалов
2
Пареха
9
Комбаров
23
Комбаров
6
Де Зеув
4
Чельстрем
46
МакГиди
10
Эменике
39
Ари
4-2-1-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
19
Цауня
6
Де Зеув
5
Кариока
5
Кариока
6
Де Зеув
10
Эменике
11
Веллитон
11
Веллитон
10
Эменике
2
Инсаурральде
22
Дзюба
22
Дзюба
2
Инсаурральде
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
3
Хонда
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
3
Хонда
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
32
Артем Ребров
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 17:45 (прямая)
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