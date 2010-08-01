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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 01 августа 2010
Спартак
01.08.2010, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
72'
В. Березуцкий (АГ)
83'
С. Игнашевич
90+3'
В. Лав
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
+4
Замена
Э. Рахимич
️️️️
В. Лав
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Лав
Пас отдал
П. Мамаев
ГОЛ! 1:1!
С. Игнашевич
Замена
И. Саенко
️️️️
Н. Баженов
Замена
К. Майдана
️️️️
Алекс
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
(К)
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Джано
ЛП
80
Ибсон
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Алекс
АП
32
Никита Баженов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
10
Иван Саенко
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-1-1
30
Песьяков
30
Кудряшов
39
Штранцль
17
Сухи
18
Паршивлюк
7
Джано
80
Ибсон
21
Зотов
32
Баженов
12
Алекс
11
Веллитон
4-1-3-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
18
Тошич
10
Мамаев
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
12
Алекс
8
Майдана
8
Майдана
12
Алекс
32
Баженов
10
Саенко
10
Саенко
32
Баженов
19
Вагнер Лав
25
Рахимич
25
Рахимич
19
Вагнер Лав
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
В.Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В.Овчинников (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:40 (прямая); "Первый" 19:00 (прямая)
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