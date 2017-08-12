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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 12 августа 2017
ЦСКА
12.08.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
83'
Г. Щенников
85'
Витиньо
48'
М. Пашалич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
90'
+6
Желтая карточка
К. Промес
90'
+5
Желтая карточка
Г. Джикия
Желтая карточка
М. Фернандес
90'
+5
Желтая карточка
П. Вернблум
90'
+5
90'
+3
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Самедов
Замена
С. Игнашевич
️️️️
А. Дзагоев
90'
+2
87'
Замена
Джано
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
Витиньо
86'
ГОЛ! 2:1!
Витиньо
Пас отдал
Ф. Чалов
85'
Желтая карточка
А. Головин
84'
ГОЛ! 1:1!
Г. Щенников
Пас отдал
А. Головин
83'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Березуцкий
69'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Оланаре
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Мельгарехо
36'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Луиш
35'
Травма
З. Луиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
5
Васин
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
80
Оланаре
4-1-1-3-1
57
Селихов
33
Петкович
35
Таски
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
19
Самедов
8
Пашалич
10
Промес
29
Зе Луиш
66
Дзагоев
4
Игнашевич
4
Игнашевич
66
Дзагоев
6
Березуцкий
10
Натхо
10
Натхо
6
Березуцкий
80
Оланаре
63
Чалов
63
Чалов
80
Оланаре
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
20
Фернандо
7
Джано
7
Джано
20
Фернандо
19
Самедов
77
Бакаев
77
Бакаев
19
Самедов
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
32
Артем Ребров
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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