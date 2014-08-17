Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 17 августа 2014
ЦСКА
17.08.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
61'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
90'
+5
Замена
Джано
️️️️
К. Промес
Вторая желтая
К. Набабкин
90'
+4
90'
+4
Вторая желтая
С. Паршивлюк
Желтая карточка
К. Набабкин
90'
+3
87'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Муса
82'
82'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
Г. Миланов
79'
72'
Желтая карточка
Д. Давыдов
Замена
Витиньо
️️️️
П. Вернблум
69'
67'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
М. Уорис
Замена
Б. Натхо
️️️️
К. Панченко
63'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Комбаров
56'
Желтая карточка
К. Чельстрем
54'
Желтая карточка
Е. Макеев
43'
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
32'
Желтая карточка
С. Таски
Желтая карточка
В. Березуцкий
31'
Желтая карточка
П. Вернблум
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-2-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
8
Панченко
66
Дзагоев
17
Миланов
7
Муса
18
Тошич
4-1-2-2-1
32
Ребров
34
Макеев
35
Таски
2
Инсаурральде
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
88
Глушаков
23
Комбаров
91
Яковлев
10
Промес
20
Уорис
19
Вернблум
11
Витиньо
11
Витиньо
19
Вернблум
8
Панченко
10
Натхо
10
Натхо
8
Панченко
7
Муса
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Муса
91
Яковлев
92
Брызгалов
92
Брызгалов
91
Яковлев
10
Промес
7
Джано
7
Джано
10
Промес
20
Уорис
88
Давыдов
88
Давыдов
20
Уорис
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Спартак
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
Игрок «Спартака» не смог перейти в иностранный клуб из-за российского паспорта: «Жена руководителя была украинка»
Вчера, 19:36
34
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
Вчера, 18:29
3
Представители Жедсона высказались об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 17:26
8
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
Вчера, 18:29
3
Кисляк сделал громкое заявление о снятии бана с России
Вчера, 15:17
19
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
Вчера, 01:09
6
Игрок «Спартака» не смог перейти в иностранный клуб из-за российского паспорта: «Жена руководителя была украинка»
Вчера, 19:36
34
Представители Жедсона высказались об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 17:26
8
Mynet: Жедсон несчастлив в «Спартаке» и хочет уйти
Вчера, 13:39
41
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
Вчера, 09:51
3
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+