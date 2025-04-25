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«Ростов» – «Локомотив»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.58

25 апреля 2025 9:06
Ростов - Локомотив
26 апр. 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
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1.58
обе команды забьют, коэфф. – 1.58.
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26 апреля 2025 года в 16:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростов» примет гостей из столицы – московский «Локомотив».

«Ростов»

Дончане постепенно привыкают к жизни после Валерия Карпина и идут на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. По сути, «желто-синие» банально доигрывают сезон в чемпионате и могут просто получать удовольствие от футбола.

Последние три игры:

  • Факел – Ростов 0:2
  • Зенит – Ростов 2:0
  • Ахмат – Ростов 2:0

«Локомотив»

«Железнодорожники» идут шестыми в РПЛ, опережая «Ростов» аж восемь очков. При этом команда Михаила Галактионова уже не принимает участия в чемпионской гонке. Как и «желто-синие», «Локо» будет концентрироваться на успешном выступлении в Кубке России.

Последние три игры:

  • Локомотив – Пари НН 3:0
  • Локомотив – Ахмат 2:1
  • Рубин – Локомотив 1:0

Личные встречи
14% (10)
29% (21)
57% (41)
63
Забитых мячей
122
0.88
В среднем за матч
1.69
4:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Ростов
2 : 2
23.10.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
3 : 2
25.08.2024
Ростов
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 0
30.07.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
1 : 0
06.05.2024
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
3 : 1
24.02.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
1 : 0
28.10.2023
Локомотив
Россия. Кубок, 5 тур
Локомотив
3 : 1
03.10.2023
Ростов
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 1
30.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 3
04.03.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2 : 2
24.07.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
4 : 1
10.04.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
1 : 2
03.10.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4 : 1
17.04.2021
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 1
14.02.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0 : 0
14.09.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
1 : 3
15.03.2020
Локомотив
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
Ростов
3 : 3
09.02.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
31.08.2019
Ростов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ростов
0 : 2
15.05.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
24.04.2019
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
2 : 2
03.04.2019
Ростов
Кубок «Матч Премьер»,
Ростов
1 : 1
25.01.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2 : 1
19.10.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
1 : 0
08.04.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
0 : 1
24.09.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
0 : 0
09.04.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1 : 0
24.09.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
2 : 1
06.05.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 2
26.10.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
08.03.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
2 : 1
14.08.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
2 : 0
11.05.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Локомотив
5 : 0
26.08.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
3 : 1
27.04.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
0 : 0
21.10.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 3
31.07.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1 : 1
02.04.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1 : 2
20.11.2010
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0 : 1
01.08.2010
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 0
02.08.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1 : 1
22.03.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 2
02.09.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2 : 0
13.05.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 0
26.11.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 2
13.08.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
1 : 1
18.09.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
4 : 0
14.05.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
22.08.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1 : 2
01.05.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
1 : 1
17.08.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0 : 0
25.05.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
3 : 0
24.08.2002
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2 : 3
04.05.2002
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
0 : 0
04.11.2001
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
0 : 0
10.03.2001
Локомотив
Чемпионат России, 27 тур
Локомотив
3 : 0
14.10.2000
Ростов
Чемпионат России, 13 тур
Ростов
0 : 0
18.06.2000
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
3 : 0
08.11.1999
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
1 : 1
03.04.1999
Локомотив
Чемпионат России, 24 тур
Ростов
2 : 2
09.09.1998
Локомотив
Чемпионат России, 9 тур
Локомотив
1 : 1
23.05.1998
Ростов
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
2 : 1
23.07.1997
Ростов
Чемпионат России, 2 тур
Ростов
2 : 2
22.03.1997
Локомотив
Чемпионат России, 26 тур
Ростов
0 : 2
06.09.1996
Локомотив
Чемпионат России, 9 тур
Локомотив
2 : 1
27.04.1996
Ростов
Чемпионат России, 18 тур
Ростов
0 : 2
29.07.1995
Локомотив
Чемпионат России, 11 тур
Локомотив
2 : 1
17.06.1995
Ростов
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив
5 : 2
31.08.1993
Ростов
Чемпионат России, 9 тур
Ростов
1 : 3
02.05.1993
Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур
Локомотив
1 : 0
01.11.1992
Ростов
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Ростов
0 : 1
26.09.1992
Локомотив
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Прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив»

Отчетная игра – генеральная репетиция кубковой встречи этих же команд, которая состоится 30 апреля. Предсказать исход крайне проблематично, однако тот факт, что и дончане, и «Локо» не решают турнирных задач подталкивает к мыслям о том, что игра 26 тура РПЛ получится достаточно открытой. При таких раскладах почему бы не выбрать вариант на обмен результативными ударами?

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент – 1,58.

1.58
обе команды забьют, коэфф. – 1.58.
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов
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