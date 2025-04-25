26 апреля 2025 года в 16:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростов» примет гостей из столицы – московский «Локомотив».

«Ростов»

Дончане постепенно привыкают к жизни после Валерия Карпина и идут на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. По сути, «желто-синие» банально доигрывают сезон в чемпионате и могут просто получать удовольствие от футбола.

Последние три игры:

Факел – Ростов 0:2

Зенит – Ростов 2:0

Ахмат – Ростов 2:0

«Локомотив»

«Железнодорожники» идут шестыми в РПЛ, опережая «Ростов» аж восемь очков. При этом команда Михаила Галактионова уже не принимает участия в чемпионской гонке. Как и «желто-синие», «Локо» будет концентрироваться на успешном выступлении в Кубке России.

Последние три игры:

Локомотив – Пари НН 3:0

Локомотив – Ахмат 2:1

Рубин – Локомотив 1:0

Личные встречи 14% (10) 29% (21) 57% (41) 63 Забитых мячей 122 0.88 В среднем за матч 1.69 4:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 3:3 Товарищеские матчи, Локомотив 2 : 0 Ростов Россия. Кубок, 6 тур Ростов 2 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 6 тур Локомотив 3 : 2 Ростов Россия. Кубок, 1 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 27 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Товарищеские матчи, Локомотив 3 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 13 тур Ростов 1 : 0 Локомотив Россия. Кубок, 5 тур Локомотив 3 : 1 Ростов Россия. Кубок, 3 тур Ростов 2 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 1 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 2 тур Локомотив 2 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов 4 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 10 тур Локомотив 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 26 тур Локомотив 4 : 1 Ростов Товарищеские матчи, Локомотив 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 22 тур Ростов 1 : 3 Локомотив Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур Ростов 3 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 8 тур Локомотив 1 : 2 Ростов Россия. Кубок, 1/2 финала Ростов 0 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Кубок, 1/2 финала Локомотив 2 : 2 Ростов Кубок «Матч Премьер», Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 11 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 25 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 11 тур Ростов 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 22 тур Локомотив 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 8 тур Ростов 1 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 27 тур Ростов 2 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 13 тур Локомотив 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 0 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 3 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 29 тур Ростов 2 : 0 Локомотив Россия. Премьер-Лига, 6 тур Локомотив 5 : 0 Ростов Россия. Премьер-Лига, 26 тур Локомотив 3 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 12 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 0 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 3 тур Локомотив 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 29 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Премьер-Лига, 15 тур Локомотив 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 16 тур Локомотив 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 2 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 0 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 9 тур Локомотив 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 30 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 15 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 8 тур Локомотив 4 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 20 тур Локомотив 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 9 тур Ростов 1 : 2 Локомотив Россия. Премьер-лига, 21 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Россия. Премьер-лига, 10 тур Локомотив 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 21 тур Локомотив 3 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 10 тур Ростов 2 : 3 Локомотив Чемпионат России, 30 тур Локомотив 0 : 0 Ростов Чемпионат России, 1 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Чемпионат России, 27 тур Локомотив 3 : 0 Ростов Чемпионат России, 13 тур Ростов 0 : 0 Локомотив Чемпионат России, 30 тур Локомотив 3 : 0 Ростов Чемпионат России, 1 тур Ростов 1 : 1 Локомотив Чемпионат России, 24 тур Ростов 2 : 2 Локомотив Чемпионат России, 9 тур Локомотив 1 : 1 Ростов Чемпионат России, 19 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Чемпионат России, 2 тур Ростов 2 : 2 Локомотив Чемпионат России, 26 тур Ростов 0 : 2 Локомотив Чемпионат России, 9 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Чемпионат России, 18 тур Ростов 0 : 2 Локомотив Чемпионат России, 11 тур Локомотив 2 : 1 Ростов Чемпионат России, 26 тур Локомотив 5 : 2 Ростов Чемпионат России, 9 тур Ростов 1 : 3 Локомотив Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур Локомотив 1 : 0 Ростов Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур Ростов 0 : 1 Локомотив

Прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив»

Отчетная игра – генеральная репетиция кубковой встречи этих же команд, которая состоится 30 апреля. Предсказать исход крайне проблематично, однако тот факт, что и дончане, и «Локо» не решают турнирных задач подталкивает к мыслям о том, что игра 26 тура РПЛ получится достаточно открытой. При таких раскладах почему бы не выбрать вариант на обмен результативными ударами?

Прогноз: обе команды забьют, коэффициент – 1,58.