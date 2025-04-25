26 апреля 2025 года в 16:30 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. «Ростов» примет гостей из столицы – московский «Локомотив».
«Ростов»
Дончане постепенно привыкают к жизни после Валерия Карпина и идут на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. По сути, «желто-синие» банально доигрывают сезон в чемпионате и могут просто получать удовольствие от футбола.
Последние три игры:
- Факел – Ростов 0:2
- Зенит – Ростов 2:0
- Ахмат – Ростов 2:0
«Локомотив»
«Железнодорожники» идут шестыми в РПЛ, опережая «Ростов» аж восемь очков. При этом команда Михаила Галактионова уже не принимает участия в чемпионской гонке. Как и «желто-синие», «Локо» будет концентрироваться на успешном выступлении в Кубке России.
Последние три игры:
- Локомотив – Пари НН 3:0
- Локомотив – Ахмат 2:1
- Рубин – Локомотив 1:0
Прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив»
Отчетная игра – генеральная репетиция кубковой встречи этих же команд, которая состоится 30 апреля. Предсказать исход крайне проблематично, однако тот факт, что и дончане, и «Локо» не решают турнирных задач подталкивает к мыслям о том, что игра 26 тура РПЛ получится достаточно открытой. При таких раскладах почему бы не выбрать вариант на обмен результативными ударами?
Прогноз: обе команды забьют, коэффициент – 1,58.