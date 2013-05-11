Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бретт Холмен - статистика

Завершил карьеру
27 марта 1984 (42)
#14 | Нападающий
177 см | 72 кг
Австралия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
27
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
1 : 2
11.05.2013
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
1 : 2
04.05.2013
Астон Вилла
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
6 : 1
29.04.2013
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
22.04.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
13.04.2013
Фулхэм
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1 : 3
06.04.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Астон Вилла
3 : 2
16.03.2013
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1 : 2
09.03.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
0 : 1
04.03.2013
Манчестер Сити
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
2 : 1
23.02.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2 : 1
10.02.2013
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3 : 3
02.02.2013
Астон Вилла
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 2
29.01.2013
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Бромвич
2 : 2
19.01.2013
Астон Вилла
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Астон Вилла
0 : 1
12.01.2013
Саутгемптон
1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Суонси
2 : 2
01.01.2013
Астон Вилла
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 3
29.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
0 : 4
26.12.2012
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
8 : 0
23.12.2012
Астон Вилла
1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
1 : 3
15.12.2012
Астон Вилла
1' - 70'
29, 51'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Астон Вилла
0 : 0
08.12.2012
Сток Сити
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
01.12.2012
Астон Вилла
1' - 70'
8'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
27.11.2012
Рединг
1' - 67'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Астон Вилла
0 : 0
24.11.2012
Арсенал
62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
5 : 0
17.11.2012
Астон Вилла
62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2 : 3
10.11.2012
Манчестер Юнайтед
80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сандерленд
0 : 1
03.11.2012
Астон Вилла
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
27.10.2012
Норвич Сити
1' - 76'
27'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 0
20.10.2012
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 0
07.10.2012
Астон Вилла
1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Астон Вилла
1 : 1
30.09.2012
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Саутгемптон
4 : 1
22.09.2012
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Астон Вилла
2 : 0
15.09.2012
Суонси
1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 1
02.09.2012
Астон Вилла
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
1 : 3
25.08.2012
Эвертон
50' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
1 : 0
18.08.2012
Астон Вилла
1' - 62'
Главные новости
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
8
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
9
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
2
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
4
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
1
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+