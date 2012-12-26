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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 26 декабря 2012
Астон Вилла
26.12.2012, среда, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
58'
Д. Дефо
61'
Г. Бэйл
73'
Г. Бэйл
84'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
85'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Г. Бэйл
84'
ГОЛ! 0:4!
Г. Бэйл
Пас отдал
Г. Сигурдссон
80'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Э. Адебайор
73'
ГОЛ! 0:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
А. Леннон
Желтая карточка
Ф. Делф
69'
67'
Замена
С. Паркер
️️️️
М. Дембеле
61'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
К. Ноутон
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Э. Вествуд
46'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Н. Бэйкер
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
17
Крис Херд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Сандро
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-3-2
1
Гьюзан
12
Беннетт
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
17
Херд
18
Делф
20
Эль-Ахмади
20
Бентеке
14
Холмен
4-3-1-2
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
36
Галлас
2
Уокер
12
Леннон
8
Дембеле
30
Сандро
18
Бэйл
9
Дефо
25
Адебайор
17
Бэйкер
7
Айрленд
7
Айрленд
17
Бэйкер
8
Вествуд
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
8
Вествуд
8
Дембеле
8
Паркер
8
Паркер
8
Дембеле
25
Адебайор
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
25
Адебайор
18
Бэйл
25
Таунсенд
25
Таунсенд
18
Бэйл
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
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