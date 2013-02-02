Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 02 февраля 2013
Эвертон
02.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Астон Вилла
21'
В. Аничебе
69'
М. Феллайни
90+3'
М. Феллайни
2'
К. Бентеке
24'
Г. Агбонлахор
61'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Я. Силла
ГОЛ! 3:3!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Бэйнс
90'
+3
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Д. Гибсон
90'
Желтая карточка
Л. Осман
89'
88'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
82'
Замена
Б. Холмен
️️️️
К. Эль-Ахмади
79'
Замена
Я. Силла
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 2:3!
М. Феллайни
Пас отдал
В. Аничебе
69'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. Хейтинга
65'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
К. Миральяс
65'
64'
Желтая карточка
М. Лоутон
61'
ГОЛ! 1:3!
К. Бентеке
Пас отдал
М. Лоутон
45'
+1
Желтая карточка
К. Бентеке
24'
ГОЛ! 1:2!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Э. Вествуд
ГОЛ! 1:1!
В. Аничебе
Пас отдал
К. Миральяс
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Хейтинга
25
Дистен
20
Пиенаар
25
Феллайни
24
Гибсон
21
Осман
87
Миральяс
28
Аничебе
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Беннетт
26
Кларк
12
Влаар
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
20
Эль-Ахмади
11
Агбонлахор
20
Бентеке
18
Вайманн
87
Миральяс
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Миральяс
24
Гибсон
14
Нейсмит
14
Нейсмит
24
Гибсон
5
Хейтинга
18
Елавич
18
Елавич
5
Хейтинга
28
Н'Зогбиа
5
Силла
5
Силла
28
Н'Зогбиа
20
Эль-Ахмади
14
Холмен
14
Холмен
20
Эль-Ахмади
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+