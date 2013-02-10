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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 10 февраля 2013
Астон Вилла
10.02.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
74'
К. Бентеке (П)
79'
Ч. Н'Зогбиа
0'
Э. Вествуд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
Желтая карточка
К. Кларк
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бент
87'
Замена
Я. Силла
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
85'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Н'Зогбиа
79'
78'
Желтая карточка
У. Рид
76'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Нобл
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
74'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
72'
68'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Вайманн
64'
Замена
С. Доукинс
️️️️
Д. Боуэри
64'
44'
Желтая карточка
Э. Погатец
24'
Замена
Г. Демель
️️️️
Д. О'Брайен
0'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Вествуд
Пас отдал
Д. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
12
Джо Коул
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-1-2-3
1
Гьюзан
12
Влаар
17
Бэйкер
26
Кларк
38
Лоутон
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
18
Делф
18
Вайманн
20
Бентеке
18
Боуэри
4-4-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
2
Погатец
17
О'Брайен
5
Томкинс
16
Нобл
4
Нолан
17
Диаме
31
Тэйлор
12
Коул
9
Кэрролл
18
Боуэри
49
Доукинс
49
Доукинс
18
Боуэри
28
Н'Зогбиа
5
Силла
5
Силла
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
10
Бент
10
Бент
18
Вайманн
17
О'Брайен
55
Демель
55
Демель
17
О'Брайен
31
Тэйлор
12
Важ Те
12
Важ Те
31
Тэйлор
16
Нобл
24
Коул
24
Коул
16
Нобл
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Рафаэль Шпигель
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
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