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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 29 января 2013
Астон Вилла
29.01.2013, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
49'
К. Бентеке (П)
19'
П. Сиссе
31'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
87'
Желтая карточка
Ш. Амеоби
79'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
78'
Желтая карточка
М. Лоутон
76'
74'
Замена
В. Анита
️️️️
Й. Гуффран
69'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Перч
Желтая карточка
Н. Бэйкер
67'
Желтая карточка
К. Бентеке
61'
53'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бентеке
Пас отдал
Г. Агбонлахор
49'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Беннетт
46'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Д. Бент
46'
Желтая карточка
Ч. Н'Зогбиа
42'
31'
ГОЛ! 0:2!
Й. Кабай
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
3-3-2-2
1
Гьюзан
12
Беннетт
17
Бэйкер
26
Кларк
12
Влаар
8
Вествуд
38
Лоутон
28
Н'Зогбиа
10
Беннэн
20
Бентеке
10
Бент
3-2-3-2
23
Крул
24
Перч
2
Колоччини
27
Тэйлор
18
Сантон
26
Дебюши
17
Сиссоко
29
Кабай
18
Гутьеррес
94
Гуффран
61
Сиссе
10
Бент
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
10
Бент
12
Беннетт
18
Вайманн
18
Вайманн
12
Беннетт
17
Сиссоко
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
17
Сиссоко
94
Гуффран
6
Анита
6
Анита
94
Гуффран
24
Перч
26
Амеоби
26
Амеоби
24
Перч
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
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