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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла: обзор матча 01 декабря 2012
Куинз Парк Рейнджерс
01.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
18'
Д. Макки
8'
Б. Холмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
70'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Б. Холмен
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
С. Диаките
69'
67'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Б. Беннэн
66'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Херд
63'
Желтая карточка
М. Лоутон
Желтая карточка
Ш. Дерри
61'
48'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Э. Гранеро
46'
Замена
Ш. Дерри
️️️️
С. Мбиа
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Макки
Пас отдал
С. Диаките
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Холмен
Пас отдал
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-5-1
31
Грин
17
Нельсен
2
Траоре
6
Хилл
3
Босингва
12
Макки
98
Райт-Филлипс
32
Диаките
23
Гранеро
25
Мбиа
49
Таарабт
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
2
Личай
26
Кларк
8
Вествуд
10
Беннэн
17
Херд
14
Холмен
11
Агбонлахор
20
Бентеке
23
Гранеро
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
23
Гранеро
25
Мбиа
4
Дерри
4
Дерри
25
Мбиа
32
Диаките
30
Хойлетт
30
Хойлетт
32
Диаките
17
Херд
33
Уильямс
33
Уильямс
17
Херд
10
Беннэн
18
Делф
18
Делф
10
Беннэн
14
Холмен
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
14
Холмен
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
28
Брайн Мерфи
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Лофтус Роуд
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