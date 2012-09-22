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Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 22 сентября 2012
Саутгемптон
22.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
58'
Р. Ламберт
63'
Н. Клайн
72'
К. Кларк (АГ)
90+5'
Р. Ламберт (П)
36'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
Э. Маюка
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Б. Гьюзан
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
79'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Панчеон
74'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Кларк
Пас отдал
Д. Панчеон
72'
68'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Б. Беннэн
68'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Э. Личай
Желтая карточка
Н. Клайн
64'
ГОЛ! 2:1!
Н. Клайн
Пас отдал
Г. Рамирес
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
А. Лаллана
58'
53'
Желтая карточка
Э. Личай
46'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
С. Айрленд
Замена
Ф. Ричардсон
️️️️
Д. Фокс
46'
43'
Желтая карточка
Р. Влаар
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Пас отдал
С. Айрленд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Гастон Рамирес
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
40
Джейсон Панчеон
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Газзанига
4
Йошида
6
Фонте
13
Фокс
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
11
Рамирес
10
Лаллана
40
Панчеон
17
Ламберт
4-3-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Влаар
2
Личай
26
Кларк
7
Айрленд
20
Эль-Ахмади
10
Беннэн
14
Холмен
10
Бент
20
Бентеке
13
Фокс
16
Ричардсон
16
Ричардсон
13
Фокс
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
40
Панчеон
24
Маюка
24
Маюка
40
Панчеон
2
Личай
12
Беннетт
12
Беннетт
2
Личай
7
Айрленд
8
Вествуд
8
Вествуд
7
Айрленд
10
Беннэн
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
10
Беннэн
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
21
Жули
ЛП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
21
Жули
ЛП
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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