Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 20 октября 2012
Фулхэм
20.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
84'
К. Бэйрд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Замена
Г. Карагунис
️️️️
С. Сидуэлл
84'
ГОЛ! 1:0!
К. Бэйрд
Пас отдал
Й. Риисе
84'
77'
Желтая карточка
Э. Личай
75'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Бент
Желтая карточка
Й. Риисе
70'
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Ричардсон
70'
67'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
С. Айрленд
Замена
М. Диарра
️️️️
М. Петрич
64'
62'
Замена
Э. Личай
️️️️
Н. Бэйкер
50'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-2-1-3
32
Шварцер
3
Хьюз
22
Бэйрд
4
Хангеланд
6
Риисе
27
Ритер
14
Сидуэлл
10
Бербатов
23
Родальега
33
Петрич
4-3-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Беннетт
17
Бэйкер
12
Влаар
20
Эль-Ахмади
7
Айрленд
18
Делф
14
Холмен
10
Бент
11
Агбонлахор
14
Сидуэлл
14
Карагунис
14
Карагунис
14
Сидуэлл
33
Петрич
9
Диарра
9
Диарра
33
Петрич
15
Ричардсон
21
Дежага
21
Дежага
15
Ричардсон
17
Бэйкер
2
Личай
2
Личай
17
Бэйкер
7
Айрленд
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
7
Айрленд
10
Бент
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Бент
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+