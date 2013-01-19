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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Астон Вилла
Вест Бромвич - Астон Вилла: обзор матча 19 января 2013
Вест Бромвич
19.01.2013, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
49'
К. Брант
84'
П. Одемвингие
12'
К. Бентеке
31'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Астон Вилла
ГОЛ! 2:2!
П. Одемвингие
Пас отдал
Г. Маколи
84'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Г. Дорранс
82'
67'
Замена
Б. Холмен
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Г. Дорранс
62'
61'
Желтая карточка
М. Лоутон
58'
Желтая карточка
Э. Личай
53'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 1:2!
К. Брант
Пас отдал
Р. Лукаку
49'
Желтая карточка
Р. Лукаку
44'
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Якоб
36'
31'
ГОЛ! 0:2!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
21'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Й. Ольссон
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
5'
Замена
Э. Личай
️️️️
Н. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
34
Джордж Торне
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
13
Ольссон
2
Джонс
24
Риджуэлл
36
Маколи
22
Якоб
7
Моррисон
11
Брант
18
Дорранс
9
Лукаку
27
Одемвингие
3-3-2-2
1
Гьюзан
12
Влаар
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
12
Беннетт
18
Делф
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
20
Бентеке
22
Якоб
7
Томас
7
Томас
22
Якоб
18
Дорранс
9
Розенберг
9
Розенберг
18
Дорранс
17
Бэйкер
2
Личай
2
Личай
17
Бэйкер
18
Делф
10
Беннэн
10
Беннэн
18
Делф
28
Н'Зогбиа
14
Холмен
14
Холмен
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Вест Бромвич
Астон Вилла
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
18
Джордан Боуэри
ЦФ
29
Энди Маршалл
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
29
Энди Маршалл
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вест Бромвич - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Хоуторнс
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