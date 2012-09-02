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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Астон Вилла
Ньюкасл - Астон Вилла: обзор матча 02 сентября 2012
Ньюкасл
02.09.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
59'
А. Бен Арфа
22'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
Б. Холмен
90'
+2
Желтая карточка
Б. Гьюзан
90'
Желтая карточка
Э. Личай
Замена
Г. Обертан
️️️️
Д. Ба
86'
Замена
С. Марво
️️️️
Х. Гутьеррес
86'
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
85'
73'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
К. Эль-Ахмади
64'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
А. Вайманн
ГОЛ! 1:1!
А. Бен Арфа
59'
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Д. Симпсон
38'
27'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Кларк
Пас отдал
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
27
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
6
Анита
29
Кабай
8
Бен Арфа
61
Сиссе
19
Ба
4-3-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Влаар
2
Личай
26
Кларк
7
Айрленд
20
Эль-Ахмади
10
Беннэн
14
Холмен
10
Бент
18
Вайманн
2
Симпсон
5
Бигиримана
5
Бигиримана
2
Симпсон
18
Гутьеррес
12
Марво
12
Марво
18
Гутьеррес
19
Ба
32
Обертан
32
Обертан
19
Ба
20
Эль-Ахмади
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
18
Вайманн
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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